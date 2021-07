Ai được phép khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 15:46 PM (GMT+7)

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ảnh minh họa

Bộ Công an vừa bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) - hệ thống chứa thông tin công dân trên toàn quốc do Bộ Công an xây dựng và vận hành chính thức từ ngày 1/7.

Theo dự thảo, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.

Việc khai thác được thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc bằng văn bản yêu cầu được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC.

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát và các tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Bộ Công an, bằng văn bản yêu cầu cung cấp các dịch vụ hoặc theo phương thức khác do Bộ Công an hướng dẫn.

Công dân được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC để khai thác thông tin của mình bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Dự thảo cũng quy định rõ Thủ trưởng cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử khai thác sử dụng dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; tổ chức hành nghề công chức, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công trên địa bàn quản lý khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã và tổ chức khác có trụ sở chính trên địa bàn quản lý được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền cho phép cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn quản lý được khai thác, sử dụng dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC.

Dự thảo Thông tư quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGVDC không được sao chép, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho mình được khai thác, sử dụng, trừ trường hợp được cơ quan quản lý CSDLQGVDC có thẩm quyền cho phép.

