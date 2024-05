Ai chịu trách nhiệm vụ tấm kính rơi khiến 7 người bị thương tại The Coffee House?

Tối 20/4, Hà Nội xảy ra cơn mưa lớn cùng gió giật mạnh. Thời điểm trên, tại cửa hàng The Coffee House (số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà đã bất ngờ đổ sập xuống. Sự việc khiến 7 người bị thương trong đó có 3 khách hàng và 4 nhân viên của quán. Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhân viên The Coffee House cùng người dân đã hỗ trợ đưa những người bị thương vào bệnh viện thăm khám. Đến sáng ngày 21/4, 6 người có sức khỏe ổn định đã được xuất viện, riêng trường hợp của chị Hoàng Minh Lý (29 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) là nặng hơn cả. Chị Lý cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống, gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2. Theo đại diện phụ trách truyền thông chuỗi cà phê The Coffee House, The Coffee House vẫn thường xuyên liên lạc, cập nhật tình hình sức khỏe của của chị Lý. Ngoài ra, vách kính bị rơi thuộc sự quản lý của tòa nhà, do đó, tòa nhà cũng sẽ có trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan.