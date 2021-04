5 năm, buýt nhanh BRT vẫn chạy... rùa bò

Hơn 53 triệu USD đầu tư buýt nhanh BRT Tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa hoạt động từ ngày 1/1/2017, tổng mức đầu tư 53,6 triệu USD (khoảng trên 1.236 tỷ đồng); dài 14,77km. Giá mỗi chiếc xe buýt hơn 5 tỷ đồng. Tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa có chiều dài gần 15km, bắt đầu vận hành từ ngày 31/12/2016. Tiếp tục hoàn thiện phương án nâng cao chất lượng Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, tuyến buýt nhanh BRT được đầu tư thí điểm đầu tiên của Hà Nội và cả nước. Do đó, vẫn còn những hạn chế. Điều này do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong quá trình quản lý, khai thác, vận hành, Sở GTVT Hà Nội và Tổng công ty Vận tải (đơn vị quản lý, khai thác tuyến BRT) luôn trân trọng và tiếp thu những ý kiến của nhân dân, nhà khoa học. Theo ông Viện, sau hơn 4 năm vận hành, bước đầu tuyến BRT khẳng định loại hình buýt nhanh BRT có nhiều ưu điểm hơn buýt thông thường, nhưng nay vẫn chưa lưu thông tối đa tốc độ như ban đầu. “Trong quá trình vận hành, tình trạng lấn làn, chạy vào làn đường riêng cho BRT vẫn diễn ra phổ biến, nhất là vào giờ cao điểm, làm giảm tốc độ lưu thông của BRT”, ông Viện nói và cho rằng, thời gian tới, Sở sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện phương án nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống BRT. Cùng đó, Hà Nội cũng yêu cầu CSGT phối hợp xử lý nghiêm các phương tiện cá nhân lưu thông vào làn BRT; Đồng thời, có phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện cá nhân khác đi lại thuận lợi hơn. Vận chuyển hơn 5 triệu lượt hành khách/năm Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông công cộng Hà Nội cho biết, sau gần 5 năm vận hành, sản lượng hành khách của BRT đạt trên 5 triệu lượt/năm và tăng đều đặn từ năm 2017 - 2019. Riêng năm 2020, sản lượng hành khách của tuyến BRT sụt giảm 2,6%. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, lượng hành khách trên tuyến bắt đầu có xu hướng ổn định trở lại. Doanh thu bình quân của tuyến buýt BRT đạt 27,5 tỷ đồng/năm, cao gấp gần 3 lần doanh thu trung bình của toàn mạng. Tỷ lệ trợ giá/chi phí trung bình các năm đạt 31,8%, thấp hơn 1,83 lần so với tỷ lệ chung của toàn mạng. Có làn đường dành riêng, xe buýt BRT đạt tốc độ chạy xe trung bình gần 20km/h, nhanh hơn xe buýt thường khoảng 30%; thời gian chạy xe trung bình giảm gần 20%. Nhóm đối tượng sử dụng tuyến buýt BRT 01 cao nhất là cán bộ, công chức, viên chức (chiếm 43%) và nhân viên văn phòng (chiếm 36%), trong khi đó, với các tuyến buýt thường, tỷ lệ nhóm hành khách này chỉ là 22%.