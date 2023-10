45 công trình ven biển vi phạm ở Vũng Tàu giờ ra sao?

Theo khảo sát, thời gian gần đây, hàng loạt quán cà phê view biển mọc lên san sát ngay tuyến đường Trần Phú, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) thu hút du khách tới chụp hình, ngắm cảnh. Thế nhưng trong số này, có không ít công trình vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai.

Qua đánh giá của Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực núi và ven biển từ phường 1 đến phường 5, TP Vũng Tàu diễn ra phức tạp.

Một công trình vi phạm đất đai, xây dựng trên tuyến đường Trần Phú, TP Vũng Tàu

Các tổ chức, cá nhân cải tạo, sửa chữa và xây mới công trình không có giấy phép, không phù hợp với quy định về sửa chữa hiện trạng. Một số công trình đã đưa vào khai thác kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn sử dụng và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, có 4 vụ việc vi phạm mới liên quan đến trật tự xây dựng, phòng quản lý đô thị đã tham mưu UBND TP Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt; yêu cầu ngừng hoạt động 8 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn; 4 cơ sở được yêu cầu khắc phục các vấn đề an toàn công trình và an toàn giao thông.

Đặc biệt, có 45 công trình ven biển vi phạm về đất đai, đây là những trường hợp vi phạm kéo dài từ nhiều năm trước, phát sinh mới 4 trường hợp đã lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Lãnh đao TP Vũng Tàu cùng các phòng, ban liên quan kiểm tra thực tế các công trình ven biển

Để làm căn cứ xử lý, UBND phường 5 đã thuê đo đạc và xác định ranh giới đất công, mời các chủ công trình đến làm việc. Trong số 45 công trình này thì có 21 trường hợp phải tiến hành cưỡng chế.

Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu cho biết, 45 công trình vi phạm ven biển rất phức tạp, trải qua 15 năm với nhiều thay đổi về đối tượng vi phạm, hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ cũ bị thất lạc, công chức, lãnh đạo phụ trách đã nghỉ hoặc chuyển công tác gây khó khăn cho việc xử lý.

Lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu cũng đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trạng, làm việc với UBND các phường và chỉ đạo giải quyết. Phòng quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu cũng trực tiếp kiểm tra hàng tuần và đột xuất, chuyển thông tin, hướng dẫn về cho UBND các phường và tới đây sẽ kiên quyết xử lý.

