4 thanh, thiếu niên thương vong trong vụ tai nạn giữa 2 xe máy không mang BKS

Theo thông tin ban đầu, hồi 23 giờ 30 phút ngày 10-11, tại khu vực trước cửa nhà số 1 phố Tôn Đức Thắng (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa các thanh, thiếu niên đi trên 2 xe máy không mang BKS.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Hậu quả, nam thiếu niên Huỳnh Cao M. (SN 2006, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) tử vong; Lê Quang M. (SN 2003, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) bị chấn thương vùng đầu, hôn mê sâu, hiện đang cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ngoài ra, 2 thanh, thiếu niên khác là Nguyên Văn H. (SN 2002, đăng ký thường trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, hiện trú tại quận Lê Chân) và Phùng Minh L. (SN 2005, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng), cũng bị thương, phải nhập viện.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, Lê Quang M. điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn H. trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu An Dương về ngã tư An Dương (quận Lê Chân). Khi đến ngã tư An Dương, xe do Lê Quang M. cầm lái đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Huỳnh Cao M. điều khiển, chở theo 2 người khác theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 nam thanh thiếu niên thương vong

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay xe do Huỳnh Cao M. điều khiển có biểu hiện phóng với tốc độ cao.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao trong đêm để làm rõ vụ tai nạn.

