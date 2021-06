3 trẻ em đuối nước tại Thanh Hóa: Bố mẹ không thể về nhìn mặt con lần cuối

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 13:40 PM (GMT+7)

Những con sóng dữ đã cướp đi mạng sống của 3 em nhỏ. Làng chài nghèo vùng bãi ngang chìm trong tang tóc, tiếng khóc thê lương như cứa vào lòng người. 3 cháu bé đều có hoàn cảnh khó khăn rất đáng thương, nỗi đau như nhân lên gấp bội khi bố mẹ không kịp về nhìn mặt con lần cuối.

Vào khoảng 16h ngày 9/6 một nhóm gồm 5 em nhỏ thôn Đức, thôn Đông (xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhau ra bãi biển tại thôn Thắng tắm. Do sóng to, 3 em bị sóng cuốn trôi, đẩy ra xa mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 17h15 cùng ngày, mọi người đã tìm được 2 thi thể. Còn 1 em do sóng to gió lớn đã cuốn ra xa.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến 21h05 cùng ngày, phương tiện giã cào của anh Tuấn (phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) đang khai thác ở ven biển xã Quảng Nham đã vớt được thi thể cuối cùng và đưa vào bờ.

Các nạn nhân tử vong được xác định là N.V.S. (SN 2013), T.Đ.A. (SN 2010), và T.Đ.K. (SN 2012). Cả 3 em đều trú tại xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân

Sáng ngày 10/6, PV có mặt tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương – ngay sau khi vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, khiến 3 em nhỏ thiệt mạng. Không thể nói hết những đau thương đang bao trùm lên vùng bãi ngang này. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đặc biệt là hoàn cảnh của em S., cha mẹ em đã không thể vuốt mắt, ôm con vào lòng lần cuối khi còn tất bật với miếng cơm, manh áo tận nơi xa.

Nhìn thi thể đứa cháu ngoại nằm bất động trên chiếc giường tre cũ ọp ẹp, bà Trần Thị Cót – trú tại thôn Đông, xã Quảng Nham đã không còn sức để gào khóc. Đôi mắt trống rỗng, bà như người bị rơi vào cõi mê. Đứa cháu ngoại thông minh, sáng sủa – niềm hi vọng của cả gia đình bỗng chốc vụt tắt. Bấu chặt vào cánh tay đã lạnh ngắt của S., giọng bà Cót thều thào: "Sao thế này cháu ơi?! Quay về với bà đi!".

Lãnh đạo huyện Quảng Xương đến chia buồn, động viên các gia đình nạn nhân

Tại thôn Đức, xã Quảng Nham, bà con trong làng gác lại tất cả công việc để đến chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn. Ngồi thất thần bên bàn thờ của các con, khuôn mặt đen đúa của anh Trần Văn Xuân – bố của các cháu T.Đ.A. và T.Đ.K. - thêm sậm đanh lại, nước mắt như đang chảy ngược vào trong.

Theo người dân địa phương, nhà anh Xuân rất nghèo. Anh quanh năm bám biển mưu sinh, vợ đi làm công nhân trên địa bàn huyện.

"Gia đình các cháu vất vả lắm chú ạ. Tích cóp mãi, năm ngoái bố mẹ chúng mới xây được vài gian nhà cấp bốn để con cái có nơi chui ra, chui vào mỗi mùa biển động. Tôi vẫn chưa quên được những khuôn mặt hào hứng, phấn khích của 3 anh em nó khi được vào ở trong ngôi nhà mới!", - một người hàng xóm của anh Xuân nghẹn ngào.

Ông Trần Văn Long - Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình có người gặp nạn, mỗi gia đình 10 triệu đồng. Huyện Quảng Xương cũng chỉ đạo hoàn tất các thủ tục tiếp tục hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân theo quy định".

Theo ông Long, hoàn cảnh nhà các cháu đều khó khăn. Bố mẹ cháu S. đều đi làm ăn xa, không về kịp để nhìn mặt con lần cuối. Cháu S. ở cùng với bà ngoại. Còn 2 cháu T.Đ.A. và T.Đ.K. là 2 anh em ruột, bố đi biển, mẹ làm công nhân. Hiện 3 cháu đều đã mai táng theo phong tục địa phương.

