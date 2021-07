3 người dân ở vùng núi Nghệ An "không đi đâu, không tiếp xúc ai" dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 08:50 AM (GMT+7)

Sáng 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 3 ca ngoài cộng đồng ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An).

3 ca ngoài cộng đồng ở bản Chăm Puông là người dân tộc Khơ Mú gồm: Bệnh nhân C. T. L (nữ, SN 1979). BN trong thời gian qua chỉ ở nhà, đi làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người nào đi từ vùng dịch trở về địa phương. 3 ngày trước bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ho thúng thắng, không mệt mỏi, được điều dưỡng Trạm y tế xã Bảo Thắng đến kê đơn thuốc và truyền dịch tại nhà.

Ngày 13/7, bệnh nhân đi cùng con trai, con dâu đến Trung tâm y tế huyện khám bệnh và được lấy mẫu test nhanh 3 lần dương tính; sau đó cho lấy mẫu gửi CDC làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An họp khẩn ngay trong đêm với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Tương Dương

2 bệnh nhân còn lại là con dâu và cháu của bà L. Cụ thể, bệnh nhân M. T. H (nữ, SN 1998, con dâu của BN L). Trong thời gian nghỉ sinh để chăm sóc con BN không đi đâu. Trưa ngày 12/7, BN có biểu hiện ớn lạnh, không sốt, không ho, không mệt. 11h00 ngày 13/7 bệnh nhân đi cùng chồng, mẹ chồng đưa con cùng đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Tương Dương và được lấy mẫu test nhanh 3 lần dương tính; lấy mẫu gửi CDC cho kết quả xn kết quả dương tính với SARS- CoV-2. Bệnh nhân thứ 3 là C. T. B.N (nữ, SN 2021, con BN H).

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, tiến hành ngay lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến 3 ca bệnh này. Đồng thời, cách ly các F1, F2 và giám sát quản lý chặt các trường hợp cách ly tại nhà và khu cách ly tập trung tránh lây chéo.

Ngoài ra, ông Chỉnh cũng đề nghị huyện tiến hành chốt chặn, phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16 bản Chằm Puông, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và thực hiện phong tỏa xã Lưỡng Minh theo Chỉ thị 15. Tiến hành tiêu trùng khử độc. Đối với Trung tâm Y tế, cần khẩn trương cho các nhân viên tiếp xúc với BN cách ly tập trung.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Bệnh nhân thứ 4 là T. V T (nam, ở xóm 1, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ngày 1/7 BN đau đốt sống cổ nên đi khám tại BVĐK Minh An, Quỳnh Lưu và được làm test nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó BN được chuyển vào khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Tại đây BN được làm xét nghiệm RT-PCR 03 lần vào các ngày 1/7, 3/7, 7/7 và đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/7 BN được lấy mẫu lần 4 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Tiền sử BN có tiếp xúc với con trai đi từ Dĩ An-Bình Dương về ngày 27/6 (anh này đã được test nhanh âm tính ngày 1/7).

Liên quan đến ca bệnh này, một khu của Trung tâm bệnh nhiệt đới bị phong tỏa, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính, CDC Nghệ An đã triển khai các đoàn điều tra, truy vết đến các địa phương để điều tra các F và gấp rút phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/3-nguoi-dan-o-vung-nui-nghe-an-khong-di-dau-khong-tiep-xuc-ai-duong-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/3-nguoi-dan-o-vung-nui-nghe-an-khong-di-dau-khong-tiep-xuc-ai-duong-tinh-voi-sars-cov-2-20210714075030478.htm