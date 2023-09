20 năm chưa được bàn giao nền tái định cư

Công ty sẽ xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc bà No Ngày 30-6, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đề nghị hỗ trợ về việc mua nền đất TĐC của hộ bà No. Theo đó, công văn đề nghị trích lục chứng từ pháp lý có liên quan đến việc cấp nền TĐC của hộ bà No, từ thời của Xí nghiệp Cấp thoát nước Thốt Nốt, theo danh sách các hộ cá nhân nhận tiền bồi thường. Từ những giấy tờ, chứng từ pháp lý trên, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt sẽ xin ý kiến HĐQT xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc bà No. PV