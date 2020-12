Đủ kiểu “phượt thủ” gây rối trên QL20 qua Lâm Đồng

Thứ Tư, ngày 30/12/2020 07:58 AM (GMT+7)

Từ cuối năm 2019, tình trạng thanh, thiếu niên từ tỉnh khác đến Lâm Đồng tụ tập đua xe, gây mất TTATGT gây bức xúc dư luận.

Công an TP Bảo Lộc triệu tập các thanh, thiếu niên có hành vi đua xe trái phép

Tuy nhiên, theo Trung tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 2020 tình trạng tụ tập đua xe trái phép bắt đầu phức tạp hơn. Nhiều thanh niên từ tỉnh khác đến Đà Lạt du lịch bằng xe máy, sau đó tụ tập đua xe.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các huyện, thành phố dọc QL20 phối hợp chặt chẽ xử lý ngay từ khi mới có dấu hiệu manh nha tụ tập đua xe.

Mới đây, 23h30 ngày 11/12, tại khu vực Trạm thu phí Liên Đầm, huyện Di Linh, lượng chức năng đang làm nhiệm vụ chốt chặn, xử lý các xe chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu thì phát hiện xe mô tô BKS 60F3 - 104.10 có dấu hiệu chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe. Lái xe Ninh Hậu Nghĩa cố tình điều khiển xe tông thẳng vào tổ công tác nhưng ngay sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, tạm giữ.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận, tối 11/12, Nghĩa cùng nhóm bạn từ Biên Hòa đi phượt lên TP Đà Lạt. Do không có GPLX, đối tượng này liền rú ga, tông thẳng vào tổ công tác nhằm chạy thoát.

Theo một cán bộ CSGT Công an TP Bảo Lộc, các “phượt thủ” tổ chức đua xe rất manh động, lực lượng chức năng làm mạnh địa bàn này, họ lại rủ nhau chuyển địa bàn khác hoặc án binh một thời gian sau lại tụ tập đua xe trái phép. Cuối năm 2019, Công an TP Bảo Lộc đã bắt 32 đối tượng có hành vi sử dụng phương tiện độ chế tổ chức đua xe trái phép. Đến giữa tháng 5/2020, Công an TP Đà Lạt bắt gọn 40 đối tượng, thu 41 mô tô, xe máy. Tháng 10/2020, nhóm “phượt thủ” tổ chức đua xe tại Đạ Huoai liền bị ngăn chặn. Tháng 11/2020, “phượt thủ” lại định tổ chức tại TP Bảo Lộc nhưng cũng bị ngăn chặn kịp thời.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an các huyện, thành phố khoanh vùng các thanh, thiếu niên bất hảo, tập trung tuyên truyền, ký cam kết không đua xe trái phép. Những đối tượng tham gia tu tập đua xe, người thân phải đến bảo lãnh, phải ký cam kết, lực lượng chức năng mới giải quyết xử lý vi phạm.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an TP Bảo Lộc đã xử lý 151 đối tượng có hành vi tụ tập đua xe. Tại huyện Di Linh, Công an huyện đã xử lý 495 trường hợp xử dụng xe máy độ chế để đua xe trái phép; giải tán 85 nhóm thanh, thiếu niên tại các tụ điểm trọng điểm để tổ chức đua xe trái phép.

