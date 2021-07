2 người đang tháo giàn sắt bị điện giật rơi xuống đất tử vong

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 14:50 PM (GMT+7)

Trong lúc tháo giàn sắt, hai người bị điện giật, ngã từ trên xuống đất dẫn đến tử vong.

Sáng 31-7, Công an TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, vừa xảy ra vụ tai nạn làm hai người bị điện giật, ngã từ trên giàn sắt xuống đất dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30-7, tại khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu, TP Hội An), anh Nguyễn Tấn D. (33 tuổi, ngụ thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An) và anh Nguyễn Văn Th. (26 tuổi, ngụ xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng nhau tháo giàn sắt.

Trong lúc tháo dỡ, hai người bị điện giật ngã từ trên giàn sắt xuống đất. Nguyên nhân nghi là do dây máy cắt sắt bị rò rỉ điện.

Hai người được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TP hội An đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm. Do gia đình không khiếu nại nên thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/2-nguoi-dang-thao-gian-sat-bi-dien-giat-roi-xuong-dat-tu-vong-1004921.html