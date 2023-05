2 người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng do mưa đá, dông lốc

Mưa dông khiến đất đá sạt lở Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Mưa dông sau nắng nóng kỷ lục gây nhiều thiệt hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 4-7/5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, miền Bắc và miền Trung đã xảy ra đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên năm 2023.

Đặc biệt, nhiều nơi tại miền Bắc và miền Trung đã phá kỷ lục mức nhiệt cao nhất lịch sử 43,3 độ C từng ghi nhận tại Hương Khê (Hà Tĩnh) năm 2019.

Trong đó, ngày 6/5, một số nơi có nhiệt độ cao trên 43 độ C như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 43,4 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 43,5 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 44,1 độ C.

Tuy nhiên, kỷ lục mới được ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) ngày 7/5 với mức nhiệt 44,2 độ C. Như vậy, đây là mức nhiệt cao nhất ghi nhận tại Việt Nam đến hiện tại.

Ngay sau nắng nóng kỷ lục, từ chiều tối 7/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến mưa dông xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung. Mưa dông xuất hiện đã xua tan nắng nóng, oi bức thế nhưng cũng gây nhiều thiệt hại cho người dân do đi kèm mưa dông là lốc, mưa đá…

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 8/5, mưa đá, dông lốc đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích đều ở Quảng Trị.

Bên cạnh đó, mưa đá, dông lốc còn làm tốc mái, hư hỏng hơn 1.000 ngôi nhà; hơn 7.500 ha lúa, hoa màu thiệt hại; 3 tàu cá bị chìm, hư hỏng…

Tình hình thiệt hại tại một số địa phương

Những cơn dông lốc khiến nhiều cây cối bị quật ngã. Ảnh: Báo Lào Cai

Tại Lào Cai: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Si Ma Cai cho hay, đêm 7 rạng sáng 8/5, mưa lớn kèm mưa đá đã xảy ra tại địa bạn huyện gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 123,7 triệu đồng.

Mưa đá với các viên đá có kích cỡ trung bình 1,5 - 2,5 cm làm hư hại nhiều mái ngói của người dân. Bên cạnh đó, mưa đá còn gây ảnh hưởng đến 49,34 ha cây trồng các loại; gây thiệt hại 34 ha hoa màu và một số diện tích cây ăn quả...

Ngoài ra, tại trung tâm thị trấn Si Ma Cai có nhiều nhà dân bị sạt lở đất, đá, mưa lũ tràn vào gây hư hại về tài sản.

Tại Tuyên Quang: Ngày 8/5, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa rào, dông kèm với đó là mưa đá gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân ở các huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Lâm Bình.

Cụ thể: Dông lốc và mưa đá đã làm 88 nhà dân tại huyện Lâm Bình và Sơn Dương bị tốc mái và xiêu vẹo có nguy cơ đổ sập; 1,7ha lúa bị thiệt hại; hơn 28ha ngô và rau màu bị thiệt hại; 3,7ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ; một số đoạn đường bị sạt ta-luy âm và làm hư hại công trình phụ, chuồng trại của người dân.

Dông lốc làm tốc mái nhà ở trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An)

Tại Nghệ An: Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh, chiều 7/5 trên địa bàn các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương đã xảy ra mưa dông kèm lốc, gió giật mạnh khiến 1 người bị thường; 82 nhà tốc mái và sập; 3 cột điện gãy đổ.

Tại Quảng Trị: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Vĩnh Linh cho biết, trận dông lốc xảy ra tối 7/5 tại địa phương đã khiến 1 nhà bị tốc mái thiệt hại khoảng 50 triệu đồng; 1 trang trại chăn nuôi ở xã Vĩnh Lâm bị tốc mái thiệt hại 45 triệu đồng.

Dông lốc còn khiến 2 thuyền đánh cá nhỏ ở xã Vĩnh Thái bị chìm. Ngay trong sáng nay (8/5), 2 chiếc thuyền này đã được đưa vào bờ, không có thiệt hại về người. Bên cạnh đó, mưa gió cũng khiến 37 ha lúa ở xã Vĩnh Hòa bị đổ ngã.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể người gặp nạn. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Ngoài ra, trận mưa dông tối 7/5 còn khiến 2 vợ chồng anh Nguyễn Đức T. (sinh năm 1970) và chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1978) cùng trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An (cách bờ khoảng 100m) bị mất tích.

Tính đến chiều 8/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người vợ. Hiện lực lượng cứu hỗ vẫn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người chồng.

Tại Thừa Thiên Huế: Sáng 8/5, 2 tàu cá đang neo đậu tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang) bị dông lốc làm đứt neo khiến 1 tàu bị trôi dạt, 1 tàu bị chìm hẳn. Hiện lực lượng chức năng đã lai dắt 1 tàu cá vào bờ an toàn, tàu còn lại được tiến hành trục vớt.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/2-nguoi-chet-va-mat-tich-hang-ngan-ngoi-nha...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/2-nguoi-chet-va-mat-tich-hang-ngan-ngoi-nha-hu-hong-do-mua-da-dong-loc-172703.html