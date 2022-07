2 cựu thiếu tướng tư lệnh Cảnh sát biển đối diện mức án 15-17 năm tù

Cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thế Anh bị đề nghị án chung thân vì nhận hối lộ hơn 18 tỉ đồng của “ông trùm” xăng lậu.

Ngày 14-7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép…

Nhận tiền để bảo kê, làm lơ cho xăng lậu

Trong 14 bị cáo, 12 người bị truy tố về tội nhận hối lộ. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4) 15-17 năm tù; ông Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng CSB 3) 15 năm tù. Các bị cáo khác, chủ yếu là các cựu quân nhân thuộc lực lượng biên phòng và CSB bị đề nghị mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù.

Lý do "ông trùm" thoát tội đưa hối lộ Hành vi của “ông trùm” Phan Thanh Hữu đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ nhưng vì chủ động khai báo và tích cực giúp cơ quan điều tra làm rõ sai phạm của các bị cáo khác nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. “Ông trùm” được dẫn giải từ Đồng Nai (đang bị tạm giam trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng) ra Hà Nội để phục vụ xét xử với tư cách người làm chứng. Tại tòa, nhân chứng này có nhiều lời khai về việc chi tiền hối lộ cho các bị cáo.

Riêng ông Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị đề nghị phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ và 1-2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu trưởng Phòng xăng dầu Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh CSB) là người duy nhất bị truy tố về tội buôn lậu, với mức án VKS đề nghị 7-9 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Cao Phước Hoài (lao động tự do) bị đề nghị 6-7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo VKS, hành vi nhận hối lộ của nhóm bị cáo là cựu quân nhân, cựu công an đã gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của lực lượng công an, quân đội. Sau khi nhận tiền từ “ông trùm” Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), các bị cáo đã tiếp tay, hoặc làm ngơ, hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giúp cho đường dây xăng lậu hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện, xử lý.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (áo trắng) cùng các bị cáo tại tòa ngày 14-7. Ảnh: UYÊN TRANG

Đối với bị cáo Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu tổng cộng 6,9 tỉ đồng, qua đó tạo điều kiện, giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn lậu trên biển của Hữu không bị phát hiện, bắt giữ. Ngoài trực tiếp đưa tiền cho ông Minh, Hữu còn một số lần chuyển qua tài khoản của vợ và con gái bị cáo này.

VKS cũng ghi nhận bị cáo từng là cán bộ cấp tướng, có nhiều đóng góp cho lực lượng CSB, quá trình giải quyết vụ án đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính…

Tương tự, với cương vị tư lệnh Vùng CSB 3, quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định đến bờ bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh; ông Lê Xuân Thanh đã thông qua vợ mình để nhận hối lộ từ Phan Thanh Hữu với số tiền 1,8 tỉ đồng. Bị cáo tạo điều kiện cho đường dây buôn lậu xăng của Hữu hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện, bắt giữ.

Ngoài các căn cứ buộc tội, đại diện VKS cũng ghi nhận ông Thanh có nhiều cống hiến cho lực lượng CSB, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính…

Sa ngã trước cám dỗ vật chất

Vụ án này, bên cạnh phần lớn các bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng, một số bị cáo nhiều lần phản đối cáo buộc của VKS, trong đó có Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Kiên Giang). Quá trình xét hỏi, bị cáo nhiều lần phủ nhận tội danh, khẳng định không quen biết và chưa bao giờ nhận tiền từ Phan Thanh Hữu; cho rằng “bị ép cung”, thậm chí “dám lấy tính mạng ra để khẳng định”.

Tuy nhiên, theo VKS, hồ sơ vụ án thể hiện “ông trùm” Phan Thanh Hữu có rất nhiều lời khai với cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng về việc có quen biết và nhờ bị cáo giúp đỡ trong việc buôn lậu xăng. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Hữu đều khẳng định từng hai lần gặp Thế Anh, đã 17 lần chi tiền hối lộ cho cựu đại tá, trong đó nhiều lần đưa cho em họ của Thế Anh là Nguyễn Văn An.

Đại diện VKS còn trích dẫn một số bút lục (Nguyễn Thế Anh cho rằng “bị ép cung” - PV) thể hiện bị cáo này từng có lời khai tự thú nhận việc cầm tiền để “bảo kê” cho hoạt động buôn lậu xăng.

Từ những tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử và lời khai của những người liên quan đã nêu, đại diện VKS khẳng định trên cương vị phó chánh văn phòng thuộc Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Thế Anh đều có nhiệm vụ trong công tác phòng chống tội phạm nói chung và buôn lậu nói riêng.

Dù vậy, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hứa hẹn với Hữu, thông qua Nguyễn Văn An nhận tiền của Hữu với tổng số tiền 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng để “bảo kê” cho hoạt động buôn xăng lậu. Sau khi Hữu và đồng phạm bị bắt giữ, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Thế Anh gợi ý, hướng dẫn, đưa tiền cho An, thông qua các mối quan hệ tổ chức cho An trốn ra nước ngoài.

Đặc biệt, đại diện VKS đánh giá bị cáo từng có nhiều thành tích trong quá trình công tác và được khen thưởng. Thế nhưng, bị cáo không thấy được điều đó để cống hiến mà lại sa ngã trước cám dỗ vật chất. “Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức phạm tội tinh vi khi không trực tiếp nhận hối lộ mà thông qua Nguyễn Văn An như là người giúp việc...” - kiểm sát viên nhấn mạnh.

Cựu thiếu tướng gửi lời xin lỗi, mong được khoan hồng

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Lê Xuân Thanh nói rất ân hận khi để xảy ra những hành vi sai phạm như bản luận tội của VKS đã quy kết. “Tôi vô cùng hối hận. Trước tòa, tôi xin gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, xin lỗi Bộ Tư lệnh CSB, xin lỗi gia đình, quê hương…” - cựu thiếu tướng nói.

Vẫn theo lời ông Thanh, với cương vị là tư lệnh, trước tiên, bị cáo xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vấn đề đã xảy ra trong thời gian qua. Bị cáo mong HĐXX căn cứ vào các tình tiết của vụ án, nhân thân, gia đình, thành tích trong quá trình công tác… để xem xét một cách khách quan. “Tôi năm nay đã 62 tuổi, sức khỏe có nhiều bệnh nền, thường xuyên ốm đau, kính mong HĐXX xem xét cho hưởng những tình tiết khoan hồng” - bị cáo nêu.

