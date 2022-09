Bà Trần Thị Phương (vợ ông Trí) vẫn còn nhớ như in cảnh tượng năm nào. "Tôi nghe người quen chạy lại nhà cho hay là chồng gặp tai nạn nên vội ra tìm, nhưng không thấy vì ổng đã được chở qua bệnh viện. Tôi đinh ninh trong đầu là chồng mình chết vì thấy nhiều người tử vong rồi. Sau mấy ngày tự trấn an, tôi nhờ một ghe cào chở qua Cần Thơ thăm ổng, may là ông ấy vẫn còn trên cõi đời" - bà Phượng nói. Tuy không nhớ về cảnh tàn khốc năm đó, nhưng trong những giấc mơ ông Trí vẫn hay thấy ác mộng. Những đêm trái gió trở trời, vai bên phải ông lại đau nhức.