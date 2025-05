15 năm chưa xác định được người cầm lái khiến nam sinh tử vong

Đình chỉ vụ án đối với ông Sang không có nghĩa là khép lại vụ án Trao đổi với PLO, đại diện TAND tỉnh Đắk Lắk nói năm 2017, tòa cấp phúc thẩm tuyên ông Sang không có tội vì chứng cứ không thuyết phục; đồng thời đình chỉ vụ án đối với người này. “Chiếc xe máy gây tai nạn có hai người nhưng không ai nhận là người cầm lái. Cơ quan điều tra lúc thì xác định người này, lúc lại kết luận người kia cầm lái. Người bị nạn thì đã chết, các chứng cứ đưa ra đều không thuyết phục nên không thể buộc tội được” - đại diện TAND tỉnh Đắk Lắk nói. Cũng theo đại diện TAND tỉnh Đắk Lắk, tòa tuyên đình chỉ vụ án đối với ông Sang không có nghĩa là khép lại vụ án. Trách nhiệm điều tra, chứng minh người phạm tội là của cơ quan điều tra. Khi cơ quan điều tra chứng minh được người phạm tội và tiếp tục truy tố thì tòa tiếp tục xử. “Việc chứng minh người phạm tội là nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan điều tra, tòa án không thể làm thay phần việc này. Trong vụ này, tòa tỉnh đã nhiều lần trả hồ sơ nhưng cơ quan điều tra không khắc phục được. Vì vậy, phải đình chỉ vụ án, tuyên ông Sang không phạm tội” - đại diện TAND tỉnh Đắk Lắk nói. Đại diện TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng vụ án xảy ra đã quá lâu nhưng không chứng minh được người điều khiển xe gây tai nạn, gây thiệt thòi đối với gia đình bị hại. "Nếu hiện nay chưa có diễn tiến gì mới, gia đình bị hại có thể làm đơn đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra vụ án" - đại diện TAND tỉnh Đắk Lắk nói thêm. Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nói trước đây vụ án do Công an huyện Krông Búk thụ lý điều tra. Hiện nay, Công an tỉnh chưa nhận được đơn của gia đình bị hại nên chưa nắm nội dung cụ thể và chưa thể trả lời các nội dung liên quan.