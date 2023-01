14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên Tết Nguyên đán

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết theo báo cáo của Bộ Công an, trong ngày 20-1, ngày đầu tiên của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người; so với ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, tăng 5 người bị thương.

Trong ngày 20-1, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người

Trong đó, đường bộ xảy ra 25 vụ, làm chết 14 người, bị thương 17 người; so với ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, tăng 5 người bị thương. Đường thủy và đường sắt không xảy ra tai nạn.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/14-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-dau-tien-tet-nguyen-dan-20230120172236566.htm