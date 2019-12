13 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Theo Cục Đăng kiểm VN, việc cấp chứng nhận tạm thời để phục vụ công tác vận hành thử hệ thống đường sắt trên cao.

Các đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đã được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời

Ngày 22/12, Cục Đăng kiểm VN cho biết đã cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

“Các đoàn tàu được kiểm định từ tháng 9/2018, đến nay đã hoàn thành. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho các đoàn tàu nhằm phục vụ công tác vận hành thử hệ thống. Giấy chứng nhận kiểm định chính thức sẽ được cấp sau khi kết thúc vận hành thử và được tổ chức đánh giá độc lập về an toàn đường sắt đô thị cấp giấy chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt này. Tuy vậy, do tổng thầu chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết nên công tác vận hành thử chưa diễn ra như kế hoạch”, đại diện Cục Đăng kiểm VN thông tin.

Theo Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm VN, việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia được quy định tại quy chuẩn QCVN 18:2018/BGTVT về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, bao gồm 23 hạng mục kiểm tra ở trạng thái tĩnh và có cấp điện, kiểm tra vận hành trên tuyến.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,1km, đi trên cao, với 12 nhà ga và 13 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, tổng sức chở 960 hành khách; trong đó hai toa ở hai đầu buồng lái có sức chở 230 người, với 36 ghế ngồi và 194 chỗ đứng; hai toa ở giữa có sức chở 250 khách, với 40 ghế ngồi và 210 chỗ đứng. Các hàng ghế ngồi được bố trí dọc hai bên, phần ghế có sơn màu vàng dành cho đối tương ưu tiên (người khuyết tật, trẻ em, người già, phụ nữ). Trên tàu có vị trí dành riêng cho xe lăn của người khuyết tật.

Dự án do Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị vận hành thử toàn hệ thống liên tục trong 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu toàn bộ dự án. Việc đánh giá chứng nhận độc lập an toàn hệ thống do Liên danh Apave-Certifier-Tricc) thực hiện.

Theo quy định, dự án đường sắt đô thị xây dựng mới phải được đánh giá, chứng nhận về an toàn hệ thống bởi một tổ chức tư vấn độc lập. Sau đó, Cục Đăng kiểm VN thẩm định hồ sơ an toàn và cấp giấy chứng nhận thẩm định mới đủ điều kiện đưa vào khai thác, vận hành chính thức.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/13-doan-tau-cat-linh-ha-dong-duoc-cap-chung-nhan-dang-kiem-tam-thoi-d446387.html