Phong tỏa, cách ly y tế 10 bệnh viện trên cả nước vì COVID-19

Thứ Bảy, ngày 08/05/2021 09:20 AM (GMT+7)

Những ngày qua, 10 bệnh viện đã phải phong tỏa, cách ly y tế vì phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 bệnh viện lớn tuyến cuối phải tạm đóng cửa vì ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19.

Đóng cửa 3 cơ sở Bệnh viện K Trung ương, 4.000 người bị phong tỏa

Sáng 7-5, nhiều bệnh nhân và người nhà đã bất ngờ khi Bệnh viện (BV) K Trung ương bị phong toả. Đến tối cùng ngày tại đây đã ghi nhân 7 bệnh nhân và 4 mẫu người nhà người bệnh mắc COVID-19 trong tổng số 120 mẫu xét nghiệm.

Ca F0 của bệnh viện này là người từng điều trị một tháng tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh). Hai ngày trước đó, BV Bệnh Nhiệt đới đã bị phong tỏa khi phát hiện mẫu xét nghiệm của hàng chục nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà dương tính với SARS-CoV-2.

Phong tỏa BV K Trung ương sau khi phát hiện nhiều bệnh nhân và người nhà mắc COVID-19

Bệnh viện ngay lập tức tổ chức điều tra dịch tễ, truy vết đến thời điểm này có tổng số 169 người tại bệnh viện thuộc diện F1 đã tiếp xúc bệnh nhân và người nhà. Bệnh viện cũng đã tiến hành cách ly 169 người này và lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Sau phong tỏa, BV K sẽ chỉ còn nhận bệnh nhân nặng, cấp cứu, đồng thời thực hiện cách ly giữa các khoa phòng điều trị. 4.000 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại các cơ sở của bệnh viện sẽ thực hiện cách ly tại BV này.

BV đã lập danh sách người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện kể từ ngày 16-4 trở lại đây để thông tin cho người bệnh và Sở Y tế, CDC các tỉnh nắm được, truy vết và thực hiện công tác phòng chống dịch.

Phun khử khuẩn trong và ngoài BV K cơ sở 3

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá tình hình dịch bệnh tại BV K phức tạp hơn ở BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bởi Bệnh viện K cũng là tuyến đầu và có bệnh nhân ở tất cả các tỉnh thành đến chữa trị, lượng bệnh nhân đông hơn BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trưa ngày 7-4, các xe chuyên dụng của Binh chủng hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ Đô đã phun khử khuẩn trong và ngoài BV K cơ sở 3 (ở Tân Triều, Hà Nội).

Cách ly "thành trì" chống COVID-19 sau hàng chục ca dương tính

Từ trường hợp chỉ điểm là một bác sĩ tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính với SARS-CoV-2 ngày 4-5, bệnh viện đã xét nghiệm và đến hết ngày 6-5 phát hiện 38 ca COVID-19 tại BV, chủ yếu là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế.

Sáng 5-5, TP Hà Nội đã thống nhất với Bộ Y tế lập tức cách ly toàn bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Mục đích của việc cách ly là để khống chế dịch COVID-19 không cho lây lan ra ngoài cộng đồng và đảm bảo an toàn cho lực lượng y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Cách ly y tế BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 5-5

Tại thời điểm đó BV có khoảng 200 bệnh nhân, 300 nhân viên y tế, gần 200 người nhà chăm sóc bệnh nhân đang ở BV.

Sau khi truy vết những người liên quan đến ổ dịch BV Nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận có 15 tỉnh thành phố có ca bệnh COVID-19 liên quan đến BV này.

Bộ trưởng Y tế đánh giá BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương là "thành trì" trong cuộc chiến chống COVID-19, là bệnh viện tuyến cuối của ngành y tế miền Bắc, tiếp nhận điều trị khoảng 1000 ca COVID-19, chưa có ca nào tử vong.

Trong thời gian cách ly BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV chỉ tiếp nhận điều trị các ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2.

Phong tỏa BV Đa khoa khu vực Phúc Yên do liên quan ổ dịch bar Sunny

Một ngày sau ổ dịch ở bar Sunny bùng phát, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 bác sĩ có liên quan đến ổ dịch này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Vĩnh Phúc quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Thời gian cách ly y tế từ 00h00 ngày 3-5 đến 24h00 ngày 16-5.

Nhiều ca bệnh COVID-19 ở Vĩnh Phúc liên quan đến ổ dịch quán bar Sunny

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đang tiếp nhận cách ly y tế 54 trường hợp F1, không còn khả năng tiếp nhận thêm các trường hợp cách ly.

Hiện tại Vĩnh Phúc phát hiện 26 ca COVID-19, trong đó nhiều ca bệnh liên quan đến ổ dịch quán bar Sunny.

Tiếp nhận ca COVID-19, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn bị phong tỏa

Sáng 6-5, Sở Y tế Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ BV Phổi Lạng Sơn (đường Song Giáp, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) do có 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đến khám và điều trị vào ngày 5-5. Ngày 6-5, BV Đa khoa tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Với ca bệnh này, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của toàn bộ cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện.

Bệnh viện Quân Y 105 cách ly hoàn toàn bệnh viện

Sau khi ghi nhận trường hợp bác sĩ thuộc BV Quân y 105 (Sơn Tây- Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Quân y 105 đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị đồng thời cách ly toàn bệnh viện để phòng dịch.

Bệnh viện Quân y 105

Toàn bệnh viện thực hiện cách ly y tế. Cán bộ nhân viên bệnh viện, bệnh nhân, người nhà đang ở viện không được ra ngoài, cách ly tại chỗ. Tất cả bệnh nhân đều được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Bệnh viện Quân y 105 đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị (chỉ trừ bệnh nhân cấp cứu)

Cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Ngay sau khi phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 3 huyện, gồm: Vũ Thư, Thái Thụy, Kiến Xương, trong đó có chùm ca bệnh là 3 mẹ con ở Thái Thụy, trong đó có một người từng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, địa phương này quyết định cách ly y tế BV từ 10 giờ ngày 6-5, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Bệnh viện ngừng các hoạt động thăm người bệnh, 1 bệnh nhân chỉ được 1 người nhà chăm sóc và không ra khỏi bệnh viện trong thời gian phong tỏa.

Phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để phòng, chống dịch COVID-19- Ảnh: TTXVN

Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Nghệ An)

Do có nhiều người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ở Thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đang làm việc tại BV Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, cuối ngày 6-5, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu BV này tạm thời chưa tiếp nhận bệnh nhân mới.

Đồng thời, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, tổ chức điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F2, sau đó những trường hợp F2 sẽ tự theo dõi, cách ly tại nhà.

Xét nghiệm bệnh nhân nghi mắc COVID-19- Ảnh: TTXVN

Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng)

Ngày 3-5, sau khi phát hiện ca mắc cộng đồng tại Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (nơi bệnh nhân điều trị ban đầu) đã lập hàng rào và nhờ lực lượng công an túc trực, thực hiện cách ly y tế, không cho người từ bên ngoài vào nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bệnh viện Đa khoa Medlatec cơ sở Nghĩa Dũng ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Liên quan đến 2 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở Thường Tín (Hà Nội) tới khám, xét nghiệm, BV Đa khoa Medlatec cơ sở 42- 44 Nghĩa Dũng, Ba Đình (Hà Nội) vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 11h30 trưa 7-5. BV đã tạm ngừng hoạt động, không tiếp nhận bệnh nhân để phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Bệnh viện Đa khoa Medlatec thông báo ngừng tiếp nhận khách hàng

Bệnh viện Quân y 7A cấm trại 100% quân số

Bệnh viện Quân y 7A (TP HCM) cấm trại 100% quân số tại bệnh viện từ 16h ngày 5-5 cho đến khi có thông báo mới vì ca test nhanh dương tính SARS-CoV-2 tại Campuchia.

Bệnh viện đã triển khai truy vết F1 và tiếp tục truy vết F2, F3. Ngay trong đêm 5-5, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp F1 và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên của BV. Đồng thời, bệnh viện quản lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đảm bảo phân luồng cách ly điều trị.

Bệnh viện Quân y 7A đã cấm trại 100% quân số tại đơn vị sau khi liên quan ca bệnh có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính ở Campuchia. Ảnh: BVQY

Bên cạnh đó, bệnh viện phối hợp với Phòng Quân y, Đội y học dự phòng (Cục Hậu cần) triển khai khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.

Trước đó, người này đã làm xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM và có kết quả âm tính vào ngày 26-4, tuy nhiên, đến ngày 30-4, nhập cảnh vào Campuchia lại có kết quả test nhanh dương tính.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội cho rằng điểm quan trọng nhất để Việt Nam tránh khỏi nguy cơ "vỡ trận" như Ấn Độ là bảo vệ "thành trì" BV, không để COVID-19 xâm nhập vào BV một cách ồ ạt vì BV là nơi có rất nhiều bệnh nhân nặng bấp bênh sinh tử. "BV là thành trì cuối cùng trước dịch. Nếu hệ thống BV suy yếu, thảm họa y tế lẫn nhân đạo sẽ xảy ra"- ông nói.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/10-benh-vien-tren-toan-quoc-bi-phong-toa-cach-ly-y-te-vi-covid-19-20...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/10-benh-vien-tren-toan-quoc-bi-phong-toa-cach-ly-y-te-vi-covid-19-20210507232027382.htm