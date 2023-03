1 chủ nhà thuốc trúng 50 triệu đồng giải "Hóa đơn may mắn" của Cục Thuế TP.HCM

Bà Phạm Thị Thường Dung, chủ nhà thuốc Trang (quận Bình Tân, TP.HCM) là người may mắn trúng thưởng 50 triệu đồng của lễ trao giải thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế TP.HCM tổ chức chiều 10-3.

Theo Cục thuế TP, đây là lễ trao giải thưởng đợt 2 của kỳ mở thưởng quý III, quý IV-2022. Tổng giá trị giải thưởng của Chương trình là 310 triệu đồng với 118 giải.

Trong đó, mỗi kỳ mở thưởng có 59 giải gồm 1 giải Nhất 50 triệu đồng, 3 giải Nhì 10 triệu đồng/giải, 5 giải Ba 5 triệu đồng/giải và 50 giải Khuyến khích 1 triệu đồng/giải.

Bà Phạm Thị Thường Dung cho biết, bà bất ngờ khi nhận được tin trúng giải nhất chương trình “Hoá đơn may mắn”. Lúc đầu bà nhận được cuộc gọi trúng thưởng tưởng là lừa, sau cán bộ chi cục thuế tới nơi thông báo bà mới tin là sự thật.

“Theo tôi đây là chương trình rất thiết thực, khuyến khích người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử. Sử dụng hóa đơn điện tử tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ. Sau khi nhận hóa đơn điện tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin về hóa đơn người bán gửi cơ quan thuế”- bà Dung chia sẻ.

Cục Thuế TP HCM trao 118 giải thưởng "Hoá đơn may mắn" đợt 2 của kỳ mở thưởng quý III, quý IV-2022, tổng giá trị 310 triệu đồng. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục Trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết thời gian tới thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Cục Thuế TP quyết tâm triển khai có hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với Chương trình “Hóa đơn may mắn”, tuyên truyền đến người nộp thuế bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt.

"Việc triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" không chỉ khuyến khích thói quen tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người mua hàng hóa, dịch vụ mà còn khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế"- ông Dũng chia sẻ.

Cùng với bà Dung, Cục Thuế TP cũng đã trao giải cho các cá nhân đạt giải nhì, giả ba và giải khuyến khích của trình.

