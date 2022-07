1 chiến sỹ cảnh sát PCCC cứu 105 học sinh thoát khỏi cơn lũ

Sau khi vượt nhiều khu vực sạt lở, chiến sỹ cảnh sát PCCC bơi qua dòng nước xiết để kịp thời cứu 105 em học sinh thoát khỏi cơn lũ.

Ngày 7-7, Bộ Công an cho biết, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Binh nhì Quan Ngọc Hoàng, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC) Công an tỉnh Tuyên Quang.

Hoàng là chiến sỹ cảnh sát PCCC đã có hành động dũng cảm khi giải cứu kịp thời 105 em học sinh khỏi vùng nước lũ, diễn ra cách đây ít ngày.

Binh nhì Quan Ngọc Hoàng, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: CA

Rạng sáng hôm 29-6, địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang xảy ra trận mưa lớn, trong thời gian ngắn lượng mưa lên đến 187mm, làm sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường.

Trường Trung học phổ thông Lâm Bình, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình là một trong những nơi bị ngập sâu nhất, có nơi ngập hơn 2m do ở vị trí thấp, nằm sát bờ suối.

Đặc biệt, khu ký túc xá của trường có nhiều em học sinh đang ở nội trú bị cô lập, nước lũ đang tiếp tục lên, nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe nếu không được ứng cứu kịp thời.

Khoảng 3 giờ sáng, nhận được tin báo của một học sinh tại khu ký túc xá, dù đang trong thời gian nghỉ phép, Binh nhì Quan Ngọc Hoàng đã di chuyển qua nhiều khu vực sạt lở, bơi qua dòng nước chảy xiết, khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh cùng tư duy nhạy bén và những kinh nghiệm, kỹ năng được huấn luyện, Hoàng cùng với các lực lượng tại chỗ giải cứu kịp thời 105 em học sinh đến vị trí an toàn; đồng thời hỗ trợ di dời tài sản, trang thiết bị của nhà trường.

Trường Trung học phổ thông Lâm Bình là một trong những nơi bị ngập sâu nhất trong cơn lũ vừa qua. Ảnh: CA

Trong thư khen, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, hành động của Binh nhì Quan Ngọc Hoàng thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Đại tướng đề nghị Cục Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng đối với Hoàng theo đúng quy định.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phát động phong trào học tập, làm theo tấm gương của Hoàng trong toàn lực lượng Công an nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt trong Công an nhân dân.

Đại tướng cũng yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố chủ động bố trí lực lượng, phương tiện triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mùa mưa lũ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Binh nhì Quan Ngọc Hoàng về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

