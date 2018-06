Việt Nam cùng JBSL Nhật Bản nâng cao ý thức phòng ngừa đột quỵ cho người dân

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 14:43 PM (GMT+7)

Hội thảo “Việt Nam hợp tác Nhật Bản giúp người dân phòng ngừa đột quỵ” chia sẻ nhiều thông tin hữu ích giúp phòng, điều trị căn bệnh nhiều người mắc phải.

Công ty Dược Hậu Giang phối hợp cùng JBSL (Nhật Bản) tổ chức hội thảo nhằm góp phần đẩy lùi nỗi lo đột quỵ, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh trong cộng đồng qua lối sống lành mạnh, sử dụng thực phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín. Sự kiện vừa diễn ra tại TP HCM với sự tham dự của hơn 400 bác sĩ, chuyên gia đến từ Nhật Bản và Việt Nam, dược viên…

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TP HCM cho biết, đột quỵ là bệnh lý gây tử vong đứng hàng thứ ba sau tim mạch và ung thư nhưng đứng đầu trong những nguyên nhân gây tàn phế. Đột quỵ xảy đến nhanh và bất ngờ, nếu không can thiệp kịp thời có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Theo ước tính của Hội Can thiệp Thần kinh và Mạch máu não TP HCM, mỗi năm Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ.

Theo bác sĩ Cường, nhiều người còn chủ quan cho rằng đột quỵ không xảy đến dù trên thực tế có đến 20% dân số có nguy cơ mắc bệnh. Độ tuổi càng cao nguy cơ đột quỵ càng tăng, nhất là những người trung niên và cao tuổi (từ 40 trở lên) mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, béo phì...

Nhiều người chăm chú lắng nghe cách phòng ngừa đột quỵ trong hội thảo.

Đại diện công ty JBSL Nhật Bản, ông Raita Sasaki, chia sẻ công dụng của NattoEnzym giúp làm tan các cục máu đông trong quá trình chữa trị đột quỵ. Ông có phần thực nghiệm ngay trên sân khấu quá trình làm tan cục máu đông nhân tạo.

Ông Raita Sasaki cho biết, Natto là ăn truyền thống của người Nhật được làm từ đậu tương lên men. Natto chứa enzym nattokinase có khả năng tiêu hủy huyết khối, ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Natto có tác dụng giảm độ nhớt máu, tăng tuần hoàn máu, giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh đột quỵ, đau tim, nhồi máu cơ tim, biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường…

Ông Raita Sasaki (JBSL Nhật) thực nghiệm làm tan các cục máu đông bằng thuốc NattoEnzym.

Đại diện công ty Dược Hậu Giang chia sẻ: “Dược Hậu Giang luôn mong muốn thúc đẩy ý thức phòng bệnh trong cộng đồng thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp sử dụng thực phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng để mọi người có thể chủ động phòng ngừa đột quỵ”.

Trong khuôn khổ chương trình là hoạt động chung tay ghép bức tranh phòng ngừa đột quỵ với kích thước 1,2x2 m. Tác phẩm có chữ ký của nhiều người tham gia chương trình với mong muốn lan tỏa thông điệp chung tay phòng tránh nguy cơ xảy ra tai biến.

Bác sĩ, chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản chụp ảnh cùng bức tranh phòng ngừa đột quỵ.

Với những người bị bệnh đột quỵ, bệnh nhân phải trải qua đợt điều trị kéo dài tại cơ sở y tế, cần sự chăm sóc của người thân, làm mất ngày công lao động, suy giảm kinh tế gia đình và trở thành gánh nặng cho gia đình. Bệnh nhân đột quỵ có thể bị tái phát trong những năm đầu tiên hoặc nhiều năm tiếp theo.

Do đó, công ty JBSL Nhật Bản với nhãn hàng NattoEnzym trích một phần kinh phí để chung tay giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang chống chọi với căn bệnh tai biến. Với mỗi sản phẩm NattoEnzym bán ra, ban tổ chức trích 5 nghìn đồng một hộp và 10.000 đồng một chai vào ngân sách chung. Người mua sản phẩm NattoEnzym trong hội thảo còn nhận phiếu bốc thăm với cơ hội trúng thưởng một chỉ vàng SJC.

Là một trong những doanh nghiệp dược dẫn đầu ngành công nghiệp dược tại Việt Nam, Dược Hậu Giang nhập nguyên liệu Nattokinase từ công ty JBSL Nhật Bản nghiên cứu, sản xuất và cho ra đời thực phẩm hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

NattoEnzym với thành phần nguyên liệu từ Nhật Bản, được đóng dấu mộc JNKA và lưu hành trên toàn quốc. Sản phẩm giúp người Việt cải thiện tình trạng xây xẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não, hỗ trợ làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu, góp phần giảm thiểu nguy cơ, hỗ trợ và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu...

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép quảng cáo số 00589/2018/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 8/6/2018.