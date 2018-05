Lợi khuẩn “Bifidobacterium”- Cứu cánh cho người viêm đại tràng

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Viêm đại tràng tái đi tái lại là nỗi ám ảnh của rất nhiều người bệnh, dùng đủ các loại thuốc nhưng bệnh không dứt điểm được. Nhưng thực tế nhiều người bệnh lại không biết lợi khuẩn Bifido chính là cứu cánh, vậy bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido) từ đâu?

Theo Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Nông lương thế giới (WHO/FAO, 2001) Probiotics là những vi sinh vật sống (gọi là lợi khuẩn) mà khi tiêu thụ vào cơ thể một lượng đầy đủ sẽ có lợi về mặt sức khỏe. Đặc biệt, nhóm vi khuẩn acid lactic như Lactobacillus và Bifido, là những lợi khuẩn chính của đường ruột.

Tại sao lợi khuẩn Bifido lại cứu cánh cho người bị viêm đại tràng?

Bifido là loại lợi khuẩn chính yếu trong đường ruột của con người, Bifido chiếm hơn 90% tổng số lượng lợi khuẩn trong đường ruột: Theo một nghiên cứu (Yoshioka et al 1991), Bifidobacterium chiếm trên 95% hệ vi khuẩn ruột ở trẻ bú mẹ. Bifido là chìa khóa giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Lợi khuẩn Bifido cứu cánh cho người bệnh đại tràng

Theo các nghiên cứu, lợi khuẩn Bifido cư trú chủ yếu ở phần ruột già (đại tràng) và phần cuối của ruột non làm nhiệm vụ:

- Bám lên các lông nhung ở thành ruột,tiết dịch nhầy bao tráng lên thành ruột và các vết viêm loét mới được chữa khỏi tạo thành lớp lá chắn bảo vệ đại tràng khỏi các tác nhận xâm hại, giúp cho người bệnh đại tràng giảm tình trạng tái đi tái lại.

- Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế các vi khuẩn gây hại, đảm bảo tỷ lệ vàng 85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm các triệu chứng khó chịu.

- Tiết enzym tiêu hóa thức ăn khó tiêu và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng

- Tăng cường hệ miễn dịch (theo các nghiên cứu 75% kháng thể của cơ thể được kiến tạo nhờ lợi khuẩn).

- Sản xuất các vitamin nhóm B và K cần thiết cho cơ thể.

Nhưng nhược điểm của loại lợi khuẩn Bifido là: Vòng đời rất ngắn (chỉ sống được 2 tuần), giảm dần theo tuổi tác - Theo công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Tomotari Mitsuoka năm 1978. Theo kết quả nghiên cứu: khi trẻ nhỏ khi mới sinh ra có 99% lợi khuẩn Bifido, người trưởng thành còn 10%, người già trên 60 tuổi chỉ còn dưới 1%. Đặc biệt, Bifido rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày và dễ bị tiêu diệt khi đi qua môi trường axit của dạ dày.

Những người bị viêm đại tràng, ngoài việc uống thuốc đặc trị, việc quan trọng phải song song phải bổ sung lợi khuẩn Bifido giúp tiêu hóa ổn định, đặc biệt tái tạo lá chắn kép bảo vệ đại tràng.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường các loại men vi sinh bổ sung lợi khuẩn thường chỉ chứa lợi khuẩn Lactobacillus hoặc nếu có thành phần Bifido thì tỷ lệ sống sót khi vào đến đại tràng còn rất thấp, vì lợi khuẩn Bifido rất dễ bị tiêu diệt khi đi qua môi trường khắc nghiệt axit của dạ dày. Do đó, người bệnh lưu ý trong việc lựa chọn các sản phẩm ưu việt, có thể đưa lợi khuẩn xuống đến tận ruột non và đại tràng an toàn với tỷ lệ cao.

Công nghệ đột phá SMC Nhật Bản đưa lợi khuẩn Bifido vào tận đại tràng là cứu cánh cho người bệnh

Một số sản phẩm men vi sinh của Nhật Bản đã áp dụng công nghệ đột phá SMC (Seamless Micro Capsule) bảo vệ lợi khuẩn sống trong viên nang thế hệ mới, hình cầu liền mạch không vết nối, có 2 lớp màng bọc kép kháng axit giúp đưa lợi khuẩn sống đi qua axit dạ dày vào tận ruột non và đại tràng đạt tỷ lệ trên 90%, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tái tạo hệ lông nhung và dịch nhầy, phục hồi lớp lá chắn kép bảo vệ đại tràng ngăn ngừa tình trạng tái đi tái lại.

Công nghệ SMC Nhật Bản đưa được 90% lợi khuẩn sống Bifido vào tận đại tràng

Chính vì vậy, bổ sung lợi khuẩn sống từ men vi sinh sử dụng công nghệ cao SMC Nhật Bản sẽ lá cứu cánh giúp người bệnh viêm đại tràng giảm dần các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, đầy hơi, ăn uống khó tiêu, giúp người bệnh đại tiện ổn định, thành khuôn, bụng dạ nhẹ nhõm, êm ru, tinh thần thoải mái, không lo các biến chứng nguy hiểm.