Đột phá mới trong công thức sữa Kun giúp trẻ cao lớn mỗi ngày

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Viện Y học Ứng dụng Việt Nam (VIAM) vừa chính thức công bố kết quả nghiên cứu chứng minh hiệu quả phát triển chiều cao rõ rệt của sữa KUN Cao Lớn với Công thức Cao Lớn chứa bộ ba Vitamin K2, Canxi và Vitamin D3 đối với trẻ em từ 8 đến 11 tuổi.

Theo đó, sau 3 tháng được bổ sung sữa với Công thức Cao Lớn chứa Vitamin K2, tình trạng dinh dưỡng của trẻ đã được cải thiện một cách rõ rệt, cụ thể trẻ tăng chiều cao nhanh hơn 18.2% và tăng cân nhanh hơn 19.7% so với nhóm trẻ uống sữa không chứa công thức này. Đây là một tin vui dành cho trẻ em Việt Nam nhằm giúp trẻ cao nhanh hơn và bắt kịp với tầm vóc của trẻ em các nước trong khu vực trong thời gian tới.

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong 3 tháng do VIAM cùng Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp thực hiện với sự tham gia của các em học sinh từ 8-11 tuổi ở 3 trường tiểu học tại Thái Bình. Đề tài này vừa được nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học – Viện Y học Việt Nam vào tháng 4/2018.

Từ 8 đến11 tuổi là giai đoạn cần tích lũy các chất dinh dưỡng, đặc biệt là Canxi, để tạo tiền đề phát triển xương và chiều cao cho trẻ ở giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên, để Canxi được hấp thu tối đa vào xương, cơ thể cần được bổ sung thêm Vitamin K2 - vi chất quan trọng hỗ trợ gắn Canxi chính xác vào xương, thúc đẩy sự phát triển chiều cao của trẻ.

Với mục tiêu đánh giá hiệu quả của sản phẩm sữa chứa công thức này, Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã phối hợp cùng Đại học Y Dược Thái Bình tiến hành đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của công thức sữa chứa Vitamin K2 lên các chỉ số nhân trắc và sinh hóa ở trẻ từ 8 đến 11 tuổi.

Trẻ đủ điều kiện tham gia vào nghiên cứu được phân ngẫu nhiên thành hai nhóm: nhóm can thiệp và nhóm chứng. Nhóm can thiệp được uống sản phẩm Kun Cao Lớn có với Công thức Cao Lớn chứa Vitamin K2 do công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP sản xuất với số lượng 1 hộp 180ml/ngày trong vòng 3 tháng. Nhóm chứng cũng được uống sản phẩm đối chứng 1 hộp 180ml/ngày trong vòng 3 tháng, đựng trong bao bì tương tự với hàm lượng tương đương nhưng không được bổ sung Công thức Cao Lớn chứa Vitamin K2.

Nghiên cứu được thực hiện trung thực, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về tính khoa học và đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy Công thức Cao lớn có chứa Vitamin K2 có trong sữa Kun Cao Lớn có hiệu quả rõ rệt lên cân nặng, chiều cao, mật độ xương, khối lượng xương trên trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thấp còi. Sau 3 tháng can thiệp, hiệu quả này tốt hơn, có ý nghĩa thống kê so với nhóm sử dụng sản phẩm không có Vitamin K2.

- Về chiều cao: nhóm được uống sữa Kun Cao Lớn với Công thức Cao Lớn có chứa Vitamin K2 tăng chiều cao nhanh hơn 18.2% so với trẻ ở nhóm dùng sản phẩm không có Vitamin K2.

- Về cân nặng: nhóm được uống sữa Kun Cao Lớn với Công thức Cao Lớn có chứa Vitamin K2 tăng cân nhanh hơn 19.7% so với nhóm dùng sản phẩm không có Vitamin K2.

Ngoài ra, nhóm trẻ được uống sữa Kun Cao Lớn với Công thức Cao Lớn có chứa Vitamin K2 có khối lượng xương tăng 1.81g, mật độ xương tăng 0.03g/cm2, tốt hơn so với nhóm chứng. Chỉ số Osteocalcin cũng tốt hơn rõ rệt so với nhóm chứng.

Đề cập đến vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết: “Trong các vi chất dinh dưỡng, Vitamin K2 đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển chiều cao ở trẻ. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra hiệu quả của Vitamin K2 đến sức khoẻ và sự phát triển xương. Và vừa qua Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cũng đã có nghiên cứu chứng minh hiệu quả của sữa Kun Cao lớn với Công thức Cao Lớn có chứa Vitamin K2 giúp trẻ cao nhanh hơn 18.2% so với nhóm trẻ không được sử dụng sản phẩm bổ sung công thức này. Chính vì thế, Viện Y Học Ứng dụng Việt Nam khuyến nghị dùng sữa với Công thức Cao Lớn có chứa Vitamin K2 mỗi ngày để giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ canxi vào xương, giúp trẻ em phát triển chiều cao tối ưu”.

Kết quả nghiên cứu này không chỉ cần thiết cho cơ quan y tế để phục vụ cho công tác theo dõi tình trạng dinh dưỡng và đánh giá hiệu quả của các can thiệp dinh dưỡng, mà còn đưa ra một giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, góp phần cho mục tiêu phát triển chiều cao lên 4cm đến năm 2030 của người Việt Nam.