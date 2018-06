Cỏ Xạ Hương - "kháng sinh tự nhiên" cho trẻ viêm hô hấp, đờm ho, sổ mũi liên miên

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 00:00 AM (GMT+7)

Thời tiết mưa nắng, nóng lạnh thất thường là nguyên nhân khiến bệnh viêm hô hấp trẻ em bùng phát, với các triệu chứng đặc trưng là sổ mũi, ho đờm, khò khò khó thở. Rất nhiều bà mẹ cầu viện tới kháng sinh để điều trị cho con nhưng lợi bất cập hại, không những bệnh của trẻ không bớt mà trẻ còn chịu thêm nhiều tác dụng phụ khác của kháng sinh vào người.

Cỏ Xạ Hương - “Kháng sinh tự nhiên” cho trẻ viêm hô hấp

Trong y học cổ truyền châu Âu, Cỏ Xạ Hương (Thyme) được biết đến như một loại thần dược dùng để điều trị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp như: viêm phế quản cấp, hen suyễn, viêm thanh quản, ho gà,… Cỏ Xạ Hương có tên khoa học là Thymus vulgaris thuộc bộ hoa môi, nguồn gốc ở nhiều nước như: Thụy sỹ, Đức, Anh, Pháp,… Ngày nay, Các nhà khoa học đã phân tách và chỉ ra tập hợp các hoạt chất phenolic quan trọng chiết xuất Cỏ Xạ Hương gồm Eugenol, Thymol và Carvacrol chính là yếu tố làm nên tác dụng Kháng viêm mạnh, kháng khuẩn, kháng virus của loài thảo được này.

Cỏ Xạ Hương – Thyme

Một nghiên cứu ở Marid, Tây Ban Nha về so sánh khả năng chống viêm của dược liệu so sới chất chống viêm điển hình Diclofenac. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dịch chiết Cỏ Xạ Hương có tác dụng chống viêm tốt hơn Diclofenac. Tác dụng chống viêm của Cỏ Xạ Hương được tạo ra chủ yếu nhờ hai thành phần Thymol và Carvacrol. Thành phần Carvacrol trong tinh dầu cỏ xạ hương còn khả năng ức chế COX-2 là một nguyên nhân quan trong nhất trong chu trình gây viêm. Thymol làm giảm sự tập trung của bạch cầu đến ổ viêm giúp giảm tính đáp ứng của phản ứng viêm.

Ở nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng tinh dầu Cỏ Xạ Hương có tác dụng kháng khuẩn chống lại hầu hết các virus, vi khuẩn và nấm gấy bệnh. Trong đó có Tụ cầu khuẩn , Phế cầu khuẩn, Liên cầu khuẩn là những tác nhân hàng đầu của “viêm phổi mắc phải ở cộng đồng” ngoài ra còn gây ra nhiều bệnh như: viêm xoang cấp tính, viêm tai giữa, viêm kết mạc, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết,… ngoài ra Thymol nó còn làm giảm sức đề kháng của vi khuẩn với các kháng sinh thông thường như penicillin.

Tác dụng của Cỏ Xạ Hương trên hô hấp

Trong điều trị viêm hô hấp, Một nghiên cứu về ứng dụng thảo dược trong điều trị ho ở Essen, Đức chỉ ra rằng Cỏ Xạ Hương là 1 trong 3 loại ba dược liệu có tác dụng vượt trội trong việc giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn ho. Cỏ Xạ Hương (Thyme) là một dược liệu quí điều hỗ trợ trị các bệnh hô hấp, cảm lạnh, đau họng, cúm, nhiễm khuẩn hô hấp. Nó sử dụng tốt trong điều trị ho ở trẻ em do nhiều nguyên nhân: nhiễm khuẩn hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi, màng phổi).Ngoài ra, Cỏ Xạ Hương có tác dụng làm giãn phế quản trên bệnh nhân Hen; tác dụng long đờm giúp tống đẩy đờm ra ngoài làm sạch đường hô hấp dễ dàng hơn.

Để chứng minh tác dụng trị viêm phế quản cho trẻ trên lâm sàng của Cỏ Xạ Hương. Năm 1997, trong một nghiên cứu được tiến hành bởi Dentinox, với 154 trẻ với độ tuổi từ 2 tháng tới 14 tuổi bị viêm phế quản cấp được điều trị hàng ngày với 30ml dịch chiết cỏ xạ hương trong thời gian từ 7,9 ngày. Kết quả nghiên cứu chỉ ra triệu chứng ho, đờm, khò khè của viêm phế quản được cải thiện rõ rệt trên 93% bệnh nhân.

Cỏ Xạ Hương hiện nay chưa trồng được ở Việt Nam tuy nhiên Cỏ Xạ Hương đã được nhập về và kết hợp với các dược liệu quý chuyên trị viêm hô hấp như Húng Chanh, Bách Bộ, Tỳ Bà Diệp trong sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus.

Không còn nỗi lo con ho, đờm, viêm hô hấp

Mẹ Loan, 271B/2, KP1B, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương là mẹ bé Min 4 tuổi luôn trăn trở về bệnh hô hấp của con. Chị Kể: “Từ khi Min mới sinh đã thường xuyên bị ho, đờm, chảy nước mũi. 1 tháng 30 ngày thì có đến 25 ngày Amidan sưng to và nước mũi rười rượi”. Bé Min 4 tuổi cũng là 4 năm làm khách quen của bệnh viện Nhi Đồng, TP. HCM. Hành trình Bình Dương – bệnh viên Nhi Đồng cứ đằng đẵng như vậy cho đến một ngày chị biết đến Tinh chất Cỏ Xạ Hương có mặt trong sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus đã làm cho bệnh tình của bé Min thay đổi. “ Chị cho Min bé uống được 1 tuần thì hết hẳn ho, không còn đờm, mũi gì nữa, sau đó chị duy trì cho uống 2 gói/ngày đến giờ là 3 tháng, Min không phải dùng kháng sinh cũng không phải đi viện lần nào nữa. Trộm vía” Chi Loan vui mừng chia sẻ.

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định:

Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

(Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ)

Sản phẩm không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh