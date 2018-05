Bé thoát ho đờm, viêm hô hấp, khỏe mạnh phây phây nhờ “bảo bối” này!

Thứ Bảy, ngày 05/05/2018 00:00 AM (GMT+7)

Từ một cô bé ho, đờm khò khè viêm hô hấp liên miên, uống kháng sinh liên tục đến “nát ruột”, không tăng nổi ký, thế mà đợt này thời tiết thay đổi liên tục bé Ánh không những không cần phải động đến 1 viên kháng sinh nào mà còn ăn uống tốt, tăng cân đều đều là nhờ chị Hạt biết đến bảo bối này.

Chị Đoàn Thị Hạt

Địa chỉ: Số 36, đường N17, Khu dân cư Bicosi, Dĩ An, Bình Dương

SĐT: 0984679873

Mẹ bé: Đoàn Lê Kim Ánh. 10 tháng tuổi

Stress vì con liên tục ho, đờm, uống kháng sinh, tiêu chảy, không tăng ký

Khi mới sinh, trộm mụ bé Ánh cũng bụ bẫm, khỏe mạnh lắm nhưng khi được 5 tháng những đợt viêm phế quản, viêm đường hô hấp, những đợt kháng sinh nạp vào người liên tục làm cho cơ thể của bé yếu hẳn đi. Người không khác gì máy dự báo thời tiết. Cứ thay đổi thời tiết là một cái y rằng bè ho đờm nhiều, chảy nước mũi, nôn ói tùm lum cả.

Nhớ lại những ngày tháng đó chị Hạt không khỏi ngao ngán “Bé ho, đàm nhiều lắm, ói suốt ngày, ăn cũng ói, bú sữa cũng ói. Thậm chí ói cả đêm. Bé ói ra những cục đàm to, lớn và mình thấy bé thở rất là khó khăn”

“Đường ruột của bé chán lắm, lần nào uống kháng sinh vào cũng bị tiêu chảy. Những lần bé gồng mình lên ho hoặc là vặn người 1 cái là lại són cả phân ra, tội lắm. Cứ uống thuốc hết ho, đờm xong lại tiêu chảy, hết tiêu chảy cái lại ho, sổ mũi lại. Mà chữa tiêu chảy còn lâu hơn cả chữa viêm hô hấp nữa. Cứ như vậy 1 tháng 2, 3 đợt nối tiếp nhau”.

Bé Ánh 9 tháng tuổi bụ bẫm, khỏe mạnh phây phây

“Hơn 2 tháng trời liên tục, cháu không có tăng được ký nào. Mình thì bị mất ngủ thưởng xuyên vì buổi tối bé ho ói, mình dậy chăm sóc cho bé xong không có ngủ lại được nữa” Tình trạng cứ kéo dài khiến chị Hạt cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Chị thật sự không dám nghĩ tiếp nếu tình hình của con cứ kéo dài như vậy chị Hạt có thể gắng gượng được bao lâu.

Tìm ra bảo bối giúp con đánh bay ho, đờm thoát kháng sinh lúc nửa đêm

Một hộm tình cờ sau khi dậy chăm bé ho ói xong thì chị Hạt không ngủ lại được nên chị dậy lướt face book lúc nửa đêm. Khi đó chị thấy người quen của mình like trang bệnh Hô Hấp Trẻ em. Chị tò mò vào xem thì phát hiện ra Bảo Khí Nhi Plus được rất nhiều mẹ dùng cho các bé như con mình rất hiệu quả. Không ngần ngại, chị quyết định sáng mai đi mua về cho con gái dùng thử ngay.

Chị thật không nhờ rằng sau khi dùng Bảo Khí Nhi Plus bệnh tình của con gái cải thiện rõ rệt từng ngày như thế. “Sau khi uống Bảo Khí Nhi Plus được 1 tuần, mình thấy hiện tượng ho, đàm, khò khè của bé bớt hẳn; Uống được 2 tháng thì bé không còn thường xuyên bị ho, đàm như trước nữa. Đợt cuối tháng 2 vừa rồi thời tiết thay đổi, bé có bị ho lại nhưng mình thấy bé ho ít hơn và đàm không còn nhiều như trước nữa nên mình cũng không có cho bé uống thuốc gì chỉ uống Bảo Khí Nhi Plus với liều 2 gói/ngày thôi thế mà vài ngày sau bệnh của bé tự thuyên giảm”.

“Và còn điều mình rất thích nữa đó là uống Bảo Khí Nhi Plus bé không còn tình trạng tiêu chảy nữa, phân của bé thành khuôn đẹp rồi, 2 tháng này tăng cân đều đều nữa”

“Hiện tại mình đang cho bé nhà mình dùng và giới thiệu cho chị dâu mình dùng cho 2 đứa cháu 4 tuổi cũng hay bị viêm hô hấp nữa. Nói chung sức khỏe của cả 3 bé nhà mình đều rất tốt, Mình rất vui và cảm ơn Bảo Khí Nhi Plus rất nhiều”.

Nghệ sỹ Hài Vân Dung: "Con của các bạn có con ho nhiều qua, có đàm sặc ở cổ, ho đến nỗi không thể thở được thì phải cho uống Bảo Khí Nhi Plus này ngay lập tưc để thông đường họng, con sạch đàm, hết ho và giảm tái phát lại các đợt viêm hô hấp cấp".

Hoa hậu Diễm Hương: "Để Noah không bị viêm đường hô hấp trong nhà Hương lúc nào cũng phải có hộp Bảo Khí Nhi Plus này hết".

MC Diệp Chị VTV: "Ngày xưa Sumo còn bé, bị khò khè, khó thở quá, đêm nằm ngủ thì cứ cảm thấy có đàm mặc ở cổ bạn ý và tiếng thở rất là nặng, nghe rất rõ thì mình có đưa Sumo đi khám và được bác sỹ kê cho Bảo Khí Nhi Plus này cùng thuốc tây, uống thì thấy Sumo đỡ hơn hẳn".

Ca sỹ Vy Oanh: "Vì Mình không có muốn cho con mình dùng kháng sinh, nên mình cho con mình dùng Bảo Khí Nhi Plus hàng ngày".

Bảo Khí Nhi Plus không chỉ là bảo bối của gia đình chị Hạt mà còn là bảo bối của hơn 600.000 mẹ trên cả nước. Mẹ có con nhỏ nhất định cần có bảo bối này trong nhà nhé.

