Vùng ly khai Nam Ossetia hủy trưng cầu dân ý gia nhập Nga

Tân lãnh đạo vùng ly khai Nam Ossetia ở vùng Kavkaz hủy kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về trở thành một bộ phận của Nga được người tiền nhiệm đưa ra.

Nhà lãnh đạo mới của vùng ly khai Nam Ossetia Alan Gagloev của Gruzia hôm 30/5 ban bố sắc lệnh hủy kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga, dự kiến diễn ra ngày 17/7, do "không chắc chắn về hậu quả pháp lý của vấn đề", France24 đưa tin.

Sắc lệnh cũng cho rằng Nam Ossetia "không thể chấp nhận kế hoạch đơn phương của cuộc trưng cầu dân ý về các vấn đề ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp" của Nga.

Ông Gagloev, người vừa nhậm chức cách đây một tuần, yêu cầu "nhanh chóng tổ chức các cuộc tham vấn với phía Nga về toàn bộ các vấn đề liên quan đến hội nhập sâu rộng hơn nữa của Nam Ossetia và Nga".

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Gagloev là Anatoly Bibilov ngày 13/5 thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý gia nhập Nga, gọi đây là "nguyện vọng lịch sử" của dân Nam Ossetia. Tuy nhiên, ý tưởng này không được Điện Kremlin hưởng ứng.

Trong một tuyên bố khác đưa ra cuối tháng 3/2022, ông Bibilov nói: "Hợp nhất với Nga là mục tiêu chiến lược của chúng tôi, con đường của chúng tôi và nguyện vọng của người dân. Chúng tôi sẽ đi con đường này".

Nam Ossetia thuộc Gruzia sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Tuy nhiên, vùng đất này và Abkhazia vẫn quyết liệt theo đuổi con đường ly khai khỏi sự kiểm soát của Tbilisi.

Năm 2008, Gruzia dưới thời Tổng thống Mikhail Saakashvili quyết định tấn công lực lượng ly khai ở Nam Ossetia, vi phạm lệnh ngừng bắn do Nga bảo trợ năm 1992, kéo theo sự can thiệp của Moscow. Chiến sự kết thúc sau 5 ngày bằng lệnh ngừng bắn do Pháp đề xuất với tổn thất nặng nề thuộc về Gruzia.

Sau cuộc chiến này, Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia. Nước cộng hòa ly khai vùng Kavkaz từng một số lần nêu quan điểm muốn sáp nhập vào Nga, nhưng chưa được ủng hộ.

