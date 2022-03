Vũ khí đắc lực giúp Ukraine kháng cự mãnh liệt

Thứ Tư, ngày 02/03/2022 15:09 PM (GMT+7) Chia sẻ

Với quân lực và công nghệ được đánh giá yếu hơn, Ukraine phải gồng mình đối phó trước mỗi đợt tấn công của Nga.

Mặc dù sức mạnh quân sự không bằng Nga nhưng Ukraine gây bất ngờ khi đưa ra phản ứng cứng rắn hơn so với dự đoán trước cuộc tấn công của nước láng giềng. Theo tạp chí The National Interest, một trong những vũ khí then chốt hỗ trợ đắc lực cho quân đội Ukraine là tên lửa chống tăng Javelin do phương Tây cung cấp.

Vào thời điểm lực lượng Nga cố gắng áp sát thủ đô Kiev, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đóng các giao lộ chính và "nút thắt cổ chai", vô hiệu hóa hoặc cắt đứt đường tiếp tế của Nga, đồng thời sử dụng tên lửa Javelin để phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương.

Ngày 28-2, phóng viên Mathew Chance của đài CNN mô tả cảnh một đoàn phương tiện bọc thép Nga bị phá hủy trong lúc qua cầu. Đoạn video cho thấy cây cầu có lối vào rất hẹp ("nút thắt cổ chai"). Sau khi bị tấn công bằng vũ khí chính xác, các binh sĩ ngã xuống và phương tiện bọc thép bị đốt cháy.

Binh sĩ vác tên lửa chống tăng Javelin trong cuộc tập trận gần Rivne - Ukraine. Ảnh: Reuters

Một phương tiện bọc thép Nga bốc cháy ở TP Kharkiv cuối tuần trước. Ảnh: AP

Xe tăng Nga bị phá hủy ở TP Kharkiv ngày 26-2. Ảnh: Reuters

Vũ khí chính xác trên được cho là tên lửa Javelin. Phương tiện bọc thép có thể bị phá hủy bởi pháo binh hoặc tên lửa bắn từ máy bay và trực thăng. Tuy nhiên, đa số hệ thống pháo binh phù hợp dùng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển hoặc khí tài quân sự cố định. Quân đội Ukraine dường như cũng chưa sở hữu hệ thống pháo binh tiên tiến sử dụng laser dẫn đường.

Chiến thuật đóng các giao lộ chính và "nút thắt cổ chai" từng được chỉ huy lực lượng đặc nhiệm bộ binh Mỹ Scott Rutter mô tả. Ông Rutter là người dẫn đầu các đơn vị đánh bại lực lượng Iraq gần sân bay Baghdad năm 2003. Cựu tướng Mỹ này thừa nhận lực lượng Iraq lúc đó đạt được một số thành công khi cố gắng kiểm soát hoặc đóng các giao lộ chính.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24-2, ông Rutter dự đoán rằng lực lượng Ukraine sẽ sử dụng chiến thuật để ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga, gần giống những gì mà lực lượng Iraq đã làm.

Trong bối cảnh lực lượng Nga đến gần hơn các khu vực đô thị, nơi có nhiều tòa nhà và đường phố hẹp, tên lửa Javelin được cho là sẽ hoạt động hiệu quả hơn vì có thể bắn từ các địa điểm bị che khuất. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng tên lửa Javelin đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vu-khi-dac-luc-giup-ukraine-khang-cu-manh-liet-20220302121550...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vu-khi-dac-luc-giup-ukraine-khang-cu-manh-liet-20220302121550229.htm