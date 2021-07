Vì sao số tiền bảo vệ Mark Zuckerberg cao bằng 10 CEO hàng đầu cộng lại?

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 18:45 PM (GMT+7)

Công ty Facebook đã chi tới 23,4 triệu USD để đảm bảo an ninh cho Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg trong năm 2020.

Chi tiết này được hé lộ trong bản báo cáo của Facebook về chế độ lương thưởng, các khoản chi trả cho Giám đốc điều hành trong năm 2020.

Trong đó, số tiền trợ cấp trước thuế để đảm bảo an ninh cho gia đình Zuckerberg là 10 triệu USD, cho cá nhân Zuckerberg tại nhà riêng và khi đi lại là 13,4 triệu USD.

Như vậy, tổng chi của Facebook để đảm bảo an toàn cho người sáng lập và điều hành Facebook đã cao hơn tổng chi phí an ninh cho 10 CEO công nghệ khác (khoảng 23,3 triệu USD), theo bài phân tích về an ninh của giới CEO trong đại dịch do trang tin công nghệ Protocol thực hiện.

Cụ thể, chi phí bảo đảm an ninh cho cựu CEO Amazon Jeff Bezos chỉ khoảng 1,6 triệu USD; Uber chi 120.000 USD để lập phòng làm việc tại nhà cho CEO Uber Dara Khosrowshahi và bổ nhiệm một chuyên gia an ninh trực tại nhà, theo Protocol.

Chi phí đảm bảo an ninh cho CEO Facebook tăng cao do dịch bệnh và bầu cử Tổng thống Mỹ...

Một điểm đáng chú ý khác là, chi phí an ninh cho Mark Zuckerberg trong năm 2020 đã cao hơn 3 triệu USD so với năm 2019 (20,4 triệu USD).

Theo lý giải của Facebook, khoản chênh lệch là do phải trang trải chi phí liên quan tới những quy trình an ninh an toàn trong dịch bệnh Covid-19, tăng cường đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử Mỹ 2020, trong các giai đoạn có rủi ro an ninh cao khác và cuối cùng là do chi phí thị trường tăng cao.

Giải thích về việc chi bộn tiền để đảm bảo an ninh cho lãnh đạo, Facebook cho biết: “Vai trò của Zuckerberg quan trọng bậc nhất tại Facebook. Zuckerberg và Facebook là một. Do đó, mọi ý kiến quan điểm tiêu cực tới công ty chúng tôi đều có liên quan trực tiếp và thường bị chuyển sang ông Zuckerberg”.

Trái với mức chi phí khủng để đảm bảo an ninh, trong nhiều năm qua, vị CEO trẻ lãnh đạo mạng xã hội nhiều người dùng nhất Trái Đất chỉ nhận 1 USD tiền lương và không nhận bất cứ khoản thưởng nào khác.

