Vì sao các ứng viên Cộng hòa khó đánh bại ông Trump?

Cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước cách biệt so với các ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành đề cử của đảng tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo kết quả thăm dò do báo The New York Times phối hợp với ĐH Siena thực hiện từ ngày 23 đến 27-7.

Ông Trump có tỉ lệ ủng hộ áp đảo

Theo thăm dò, ông Trump đang dẫn trước với 54% người ủng hộ, cao gấp 3 lần so với ứng cử viên đứng thứ hai là Thống đốc Florida - ông Ron DeSantis với chỉ 17%.

Ngoài ông DeSantis, trước mắt ông Trump chưa nhìn thấy đối thủ nặng ký nào khác.

Tỉ lệ ủng hộ của các ứng cử viên đảng Cộng hòa theo thăm dò của tờ The New York Times/ĐH Siena. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang South Carolina, mỗi người được 3% ủng hộ. Cựu thống đốc bang New Jersey - ông Chris Christie, cựu thống đốc bang New Jersey và doanh nhân Vivek Ramaswamy mỗi người chỉ nhận được sự ủng hộ từ 2% trên tổng số người được hỏi.

Thăm dò nói trên còn khảo sát một vài tiêu chí so sánh giữa ông Trump và ông DeSantis.

Cụ thể, 69% đảng viên Cộng hòa cho rằng ông Trump là một “lãnh đạo tốt”, trong khi tỉ lệ tương ứng dành cho ông DeSantis chỉ là 22%. Tương tự, 58% cử tri Cộng hòa cho rằng ông Trump “có thể đánh bại đương kim Tổng thống Joe Biden”, trong khi tỉ lệ dành cho ông DeSantis chỉ là 28%.

Cử tri nghĩ về các ứng cử viên Donald Trump và Ron DeSantis theo thăm dò của tờ The New York Times/ĐH Siena. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cử tri đánh giá ông Trump hơn hẳn ông DeSantis về mức độ “hoàn thành công việc” với các tỉ lệ lần lượt là 67% và 22%. Ông Trump cũng hơn đối thủ về độ “vui tính” khi có đến 54% cử tri đánh giá ông như vậy, trong khi với ông DeSantis, tỉ lệ tương ứng chỉ là 16%.

Ông DeSantis chỉ hơn ông Trump là ở các tiêu chí “dễ mến” và “có đạo đức”.

Lý do ông Trump không dễ đánh bại

Theo khảo sát, các thành viên trong nhóm MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) ủng hộ ông Trump mạnh mẽ và chiếm 37% cử tri của đảng Cộng hòa.

Điều đáng nói là những cử tri này không phải ủng hộ ông Trump bất chấp sai sót của cựu tổng thống, mà họ ủng hộ vì tin rằng ông không mắc sai lầm hay có khuyết điểm.

Cụ thể, trong 319 cử tri trong nhóm MAGA được hỏi, không một ai trong số này cho rằng ông Trump đã phạm tội nghiêm trọng của liên bang. Chỉ 2% cho rằng ông Trump “đã làm sai điều gì đó” khi xử lý các tài liệu mật. Ngoài ra, hơn 90% người được hỏi cho biết đảng Cộng hòa cần đứng sau hỗ trợ ông Trump khi ông đối mặt các cuộc điều tra.

Đây là một tỉ lệ ủng hộ ấn tượng với ông Trump nhưng chưa phải là tỉ lệ đa số trong tổng số cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa. Theo khảo sát, đảng Cộng hòa còn hai nhóm cử tri nữa: một là nhóm “có thể thuyết phục” và hai là nhóm “không chọn ông Trump”.

Bên cạnh nhóm MAGA thì còn hai nhóm cử tri có quan điểm không mấy tích cực về ông Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Điểm chung của hai nhóm này là không ủng hộ mạnh mẽ ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ và cũng không có quan điểm tích cực lắm với ông Trump.

Điều này tạo ra một khoảng trống cho ứng cử viên khác tận dụng sự ủng hộ của hai nhóm cử tri này. Tuy nhiên, việc thu hút hai nhóm cử tri này ủng hộ cho mình là điều không dễ dàng do hai nhóm có những quan điểm khá khác biệt.

Ở nhóm thứ nhất – nhóm “có thể thuyết phục”, đặc điểm của họ là cử tri có thể không yêu thích ông Trump, nhưng vẫn có thể cho ông Trump cơ hội trong cuộc bầu cử sơ bộ, thậm chí trong một số trường hợp, một số cử tri thuộc nhóm này ủng hộ cựu tổng thống hơn các ứng cử viên khác.

Theo The New York Times, đây là nhóm phản ánh thực trạng của đa số cử tri đảng Cộng hòa: Họ có phần bảo thủ, có phần ưa ông Trump, cũng có phần thích ông DeSantis và hiện tại vẫn đang chia rẽ về việc có nên ủng hộ cựu tổng thống hay không.

Còn nhóm cử tri thứ hai - nhóm “không chọn ông Trump” đại diện cho khoảng 1/4 số cử tri sơ bộ, và các cử tri trong nhóm này khẳng định rằng họ không chọn ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Những cử tri này thường có học thức, giàu có, ôn hòa, hoài nghi và không thiện cảm với ông Trump. Họ cho rằng ông Trump đã phạm tội và nếu ông có thắng cử sơ bộ thì sẽ không ủng hộ ông trong cuộc tổng tuyển cử chống lại ứng viên đảng Dân chủ mà tiềm năng nhất là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Hai nhóm cử tri này không chỉ khác nhau trong quan điểm về ông Trump mà còn bất đồng về các vấn đề.

Những người “không chọn ông Trump” ủng hộ viện trợ kinh tế và quân sự bổ sung cho Ukraine, cải cách nhập cư toàn diện và phản đối lệnh cấm phá thai 6 tuần. Trong khi đó, những cử tri thuộc nhóm “có thể thuyết phục” có quan điểm ngược lại về tất cả những vấn đề đó.

Như vậy, để đánh bại ông Trump, một ứng cử viên phải phải “hòa giải” hai nhóm cử tri này để thu hút họ về phía mình. Đây rõ ràng là một thử thách vô cùng chông gai.

