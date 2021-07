Úc: Bằng chứng "không thể chối cãi" cho thấy vắc xin Covid-19 hiệu quả

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế Úc tuyên bố: "Có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy vắc xin Covid-19 đang cứu và bảo vệ tính mạng cho nhiều người".

Dữ liệu từ các phòng ICU và trung tâm chăm sóc người già ở Sydney cho thấy vắc xin Covid-19 có hiệu quả. Ảnh minh họa: The West Australian

Tờ News.com.au dẫn lời Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết, dữ liệu từ các phòng chăm sóc tích cực (ICU) và trung tâm chăm sóc người già ở Sydney, Úc, cho thấy vắc xin Covid-19 có hiệu quả, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan ở thành phố này.

"Có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy vắc xin Covid-19 đang cứu và bảo vệ tính mạng cho nhiều người", ông

Sydney - thủ phủ bang New South Wales, Úc - ghi nhận ngày đáng quên nhất trong đại dịch, với số ca Covid-19 mới lên tới 239, trong đó có 13 ca tử vong vì dịch bệnh. Ẩn trong những thống kê này là một con số quan trọng hé lộ lý do tại sao cuộc khủng hoảng y tế hiện tại của bang New South Wales chưa thể giải quyết ngay.

Một nữ phát ngôn viên của bang New South Wales xác nhận với News.com.au rằng, có tổng cộng 182 bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong vòng 24 giờ (tính đến 20h tối 28/7), trong đó 54 người phải vào ICU và 22 người trong số 54 người ở ICU phải thở máy. Phần lớn những người phải vào ICU chưa được tiêm chủng vắc xin Covid-19.

"Theo thống kê, 50/54 người phải vào ICU chưa được tiêm chủng. Số còn lại chỉ mới được tiêm 1 mũi vắc xin Covid-19", nữ phát ngôn viên cho hay.

Kerry Chant, người phụ trách y tế bang New South Wales, thẳng thắn thừa nhận, tình trạng lây lan ở Sydney vẫn có thể tiếp diễn và thành phố này "dự kiến còn ghi nhận thêm các ca tử vong vì dịch bệnh".

"Đáng buồn thay, nhiều người già trong bang vẫn chưa được bảo vệ đúng nghĩa. Khi tôi xem xét dữ liệu tiêm chủng của khối thịnh vượng chung, còn 25% trong số những người trên 70 tuổi chưa được tiêm vắc xin Covid-19.

Vắc xin có thể không có tác dụng ngay lập tức nhưng chỉ với 1 mũi tiêm, nguy cơ mà bạn phải nhập viện hoặc tử vong khi nhiễm Covid-19 đã giảm đi rất nhiều", bà Chant nói.

Để ngăn ngừa sự gia tăng số ca nhiễm mới và cố gắng kiểm soát dịch bệnh, toàn bộ người dân Sydney trên 18 tuổi đang được khuyến khích tiêm phòng vắc xin AstraZeneca.

Dự kiến tới cuối tuần này, toàn bộ người trưởng thành ở bang New South Wales sẽ có thể được tiêm vắc xin tại các phòng khám và trung tâm tiêm chủng đại trà. Tuần tới, 450 nhà thuốc cũng sẽ góp sức vào chiến dịch tiêm chủng.

"Bằng chứng đã quá rõ ràng. Nếu muốn bảo vệ những người bạn yêu thương nhất, chỉ tuân thủ các quy tắc y tế là chưa đủ, bạn còn cần phải đi tiêm chủng.

Một lần nữa, xin nhấn mạnh rằng, chúng tôi chưa từng thấy người nào đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 đầy đủ phải vào ICU. Chúng tôi khẳng định vắc xin có hiệu quả và bằng chứng không thể chối cãi là thực tế: việc tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin giúp chúng ta không phải nhập viện.

Ngoài ra, tiêm chủng đầy đủ còn giảm mức độ lây lan cho người tiêm. Nếu muốn bảo vệ người thân và gia đình, hãy đi tiêm chủng ngay. Đó là thông điệp mạnh mẽ nhất mà chúng tôi muốn truyền tải", bà Chant nói.

