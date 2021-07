Chỉ một bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, tiêm đầy đủ vaccine ở Israel là người dưới 60 tuổi

Thứ Hai, ngày 19/07/2021

Chỉ một trong số 61 ca nhập viện vì Covid-19 trong tình trạng nguy kịch là người dưới 60 tuổi và đã tiêm đầy đủ Israel, Bộ Y tế Israel ngày 18.7 cho biết.

Một cô gái Israel tiêm vaccine Covid-19 ngày 4.7.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Israel công bố, 24 trong số 61 người nguy kịch vì Covid-19 thuộc nhóm chưa tiêm vaccine, 36 người đã tiêm vaccine đầy đủ nhưng ở độ tuổi trên 60 và chỉ có một người nguy kịch ở độ tuổi dưới 60 và đã tiêm đầy đủ vaccine.

Không có người nào đã tiêm chủng và dưới 50 tuổi, rơi vào tình trạng nguy kịch vì Covid-19. Trong khi đó, đối với nhóm người chưa tiêm vaccine, con số này là 14. Hai trong số này là người dưới 40 tuổi.

Theo tờ Times of Israel, việc có nhiều trường hợp trên 60 tuổi và đã tiêm vaccine nhưng vẫn nguy kịch, có thể là do đây là nhóm có tỉ lệ tiêm vaccine Covid-19 cao nhất, cũng có thể là do những người chưa tiêm vaccine đã thận trọng phòng ngừa hơn.

Tính đến nay, 56% dân số Israel đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine. Hơn 90% số người trên 60 tuổi được tiêm hai mũi vaccine Pfizer.

Hôm 18.7, Israel vẫn còn 6.598 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 121 trường hợp nhập viện và 61 trong tình trạng nguy kịch. 14 người phải dùng đến máy thở.

Kể từ đầu tháng 7, Israel ghi nhận 16 ca tử vong vì Covid-19. So với một tháng trước, số ca nguy kịch ở Israel đã tăng đáng kể, một phần do biến thể Delta lây lan mạnh.

Ở giai đoạn đỉnh dịch vào tháng 1.2021, Israel ghi nhận hơn 1.000 ca nguy kịch đồng thời.

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, biến thể Delta có khả năng né tránh vaccine Covid-19, nên vaccine Pfizer chỉ đạt hiệu quả 64% đối với biến thể Delta. Nhưng vaccine vẫn đạt hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nặng.

Một số chuyên gia y tế hoài nghi về mức hiệu quả 64% mà Bộ Y tế Israel công bố. Các chuyên gia cho rằng, đây là thống kê trong tháng và thực tế vaccine Pfizer có hiệu quả cao hơn nhiều.

Bộ Y tế Israel hiện chưa quyết định tiêm đại trà mũi vaccine thứ ba cho người dân, chỉ ưu tiên nhóm người có hệ miễn dịch yếu hoặc người từng ghép tạng.

