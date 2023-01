UAV nghi của Triều Tiên đã bay tới gần Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Thông tin này do hãng thông tấn Yonhap đăng tải dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc thừa nhận và trái ngược hoàn toàn so với tuyên bố trước đó của giới chức quốc phòng Hàn Quốc về việc không xảy ra sự cố nghiêm trọng về an ninh không phận.

Quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên chia sẻ, chiếc UAV đã bay vào rìa phía Bắc của khu vực cấm bay bán kính 3,7km xung quanh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Seoul trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không tới gần những cơ sở an ninh chủ chốt, ám chỉ vùng cấm bay mang tên “P-73”.

Văn phòng mới của Tổng thống Hàn Quốc.

Chiếc UAV nói trên nằm trong số 5 UAV nghi của Triều Tiên đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều hôm 26/12/2022. Tại thời điểm đó, quân đội Hàn Quốc đã không thể bắn hạ những chiếc UAV này, làm dấy lên nhiều nghi vấn xoay quanh năng lực phòng không của Hàn Quốc.

Trước đó, từ ngày 29/12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã bác bỏ những suy đoán của báo giới nước này về khả năng UAV nghi của Triều Tiên xâm nhập vùng “P-73”.

Người phát ngôn JCS - Đại tá Lee Sung-jun - nhấn mạnh: “Cáo buộc UAV của Triều Tiên xâm phạm vùng cấm P-73 là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước tuyên bố sai sự thật, vô căn cứ này”.

Các vụ UAV xâm nhập đã hé lộ sự thiếu sẵn sàng trong phát hiện, truy vết và bắn hạ các phương tiện máy bay không người lái loại nhỏ. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, UAV nghi của Triều Tiên đã bay với quỹ đạo khác thường, thay đổi tốc độ, độ cao liên tục theo cách bất thường.

