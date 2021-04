Tướng Campuchia mở tiệc giữa lệnh phong tỏa: Quốc vương ra quyết định nặng nhất

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 00:15 AM (GMT+7)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 17.4 đã ra quyết định tước quân hàm, sa thải thiếu tướng Ong Chanthuok, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Thiếu tướng cảnh sát Ong Chanthuok (giữa) bị bắt giữ tối ngày 16.4.

Theo tờ Khmer Times, quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ra quyết định nặng nhất vào chiều ngày 17.4, sau khi nhận được đề xuất của Thủ tướng Hun Sen.

Sắc lệnh hoàng gia do quốc vương ban hành nêu rõ, thiếu tướng Ong Chanthuok bị tước quân hàm, khai trừ khỏi lực lượng cảnh sát do tổ chức tiệc tùng và nhậu nhẹt giữa lúc thủ đô Phnom Penh trải qua những ngày bị phong tỏa do dịch Covid-19.

Tướng Chanthuok đã bị cảnh sát bắt giữ vào tối ngày 16.4, áp giải đến Tòa án Nhân dân Phnom Penh.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đề xuất với quốc vương về việc tướng Chanthuok phải nhận bản án nặng nhất vì vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Ong Chanthuok (áo kẻ) và hai người bạn đã ra tòa hôm 17.4.

Tối ngày 16.4, cảnh sát quận Meanchey bắt giữ vị thiếu tướng 45 tuổi và hai người khác vì tổ chức tiệc tùng trái phép. Buổi tiệc diễn ra tại căn nhà mà ông Ong Chanthuok đang thuê. Bữa tiệc có sự tham gia của khoảng 30-40 người.

Campuchia đang áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần với thủ đô Phnom Penh do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ phạt nặng những người cố tình vi phạm lệnh phong tỏa để mở tiệc để đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Ngày 17.4, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này vừa ghi nhận thêm 291 ca nhiễm Covid-19, hầu hết là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 5.771 ca nhiễm.

