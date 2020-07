Trung Quốc ngang ngược đưa chiến đấu cơ tới Hoàng Sa

Thứ Bảy, ngày 18/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Hình ảnh vệ tinh hôm 15-7 cho thấy ít nhất 4 máy bay chiến đấu đã được Trung Quốc triển khai tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh chiếm giữ trái phép.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Ảnh: CNES

Thông tin trên được tạp chí Forbes đăng tải vào ngày 17-7. Động thái của Trung Quốc diễn ra 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố yêu sách của Bắc Kinh về quyền lợi tài nguyên bao trùm hầu hết biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp.

Chuyên gia phân tích quân sự Mỹ H.I. Sutton cho biết máy bay vừa được triển khai đến Phú Lâm là mẫu J-11B, biến thể của tiêm kích Flanker. Trung Quốc đang chế tạo nhiều biến thể của dòng máy bay chiến đấu Nga được biết đến là Sukhoi Su-27 Flanker này.

Hiện chưa rõ phiên bản nào của máy bay Flanker hiện diện ở đảo Phú Lâm.

Ban đầu, các chuyên gia phân tích tình báo phát hiện các máy bay của Trung Quốc bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh thương mại độ phân giải thấp. Giờ đây, ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ Công ty Airbus xác nhận điều này.

Sự xuất hiện của nhóm máy bay tiêm kích Trung Quốc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi tàu khu trục USS Ralph Johnson của Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động tuần tra tự do hàng hải tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa.

Hạm đội 7 tuyên bố về hoạt động của tàu USS Ralph Johnson: "Cuộc tuần tra tự do hàng hải nhằm duy trì các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp biển cả được luật pháp quốc tế thừa nhận và thách thức các hạn chế qua lại do Trung Quốc đơn phương đưa ra".

Trước đó, Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tập trận lớn chưa từng có tại biển Đông với sự tham gia của hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan. Hai tàu sân bay này hôm 17-7 tiếp tục tập trận chung ở biển Đông, lần thứ 2 trong vòng hai tuần.

Về phía Trung Quốc, tổ chức nghiên cứu Sáng kiến ​​điều tra tình hình chiến lược biển Đông (SCSPI) thuộc Trường ĐH Bắc Kinh cho rằng máy bay do thám E-8C của Không quân Mỹ xuất hiện gần bờ biển phía Nam Trung Quốc trong ngày 17-7 và là lần thứ 3 trong tuần.

