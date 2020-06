Trung Quốc nêu điều kiện duy trì Một quốc gia hai chế độ ở Hong Kong sau khi “hết hạn”

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 00:30 AM (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ban hành Luật cơ bản của Hong Kong, Zhang Xiaoming – Phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau – đã lên tiếng giải thích về luật an ninh mới cũng như tương lai của đặc khu sau năm 2047.

Zhang Xiaoming – Phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau (ảnh: SCMP)

“Luật an ninh mới sẽ chỉ củng cố chứ không làm xói mòn chính sách Một quốc gia hai chế độ của Hong Kong”, ông Zhang tuyên bố.

“Luật an ninh mới sẽ giúp Hong Kong loại bỏ các thế lực phá hoại đang đe dọa chính quyền, kêu gọi ly khai và âm mưu thông đồng với nước ngoài. Việc xử lý các thế lực này sẽ bảo vệ nguyên tắc Một quốc gia hai chế độ, đảm bảo Quốc hội Trung Quốc ủng hộ duy trì mô hình này của đặc khu sau năm 2047”, ông Zhang phát biểu.

2047 sẽ là năm hết hạn của cam kết giữa Trung Quốc và Anh khi Hong Hong được trao trả (năm 1997).

Theo cam kết, Hong Kong sẽ được duy trì hệ thống pháp luật, tiền tệ riêng, có quyền tự trị với Bắc Kinh dựa trên mô hình “Một quốc gia hai chế độ” trong thời hạn 50 năm.

Luật cơ bản Hong Kong có hiệu lực từ năm 1997, sau khi Anh trao trả thành phố cho Trung Quốc. Luật này quy định Hong Kong có thể lựa chọn việc có hay không chấp nhận hệ thống pháp luật và chính sách xã hội của đại lục, đảm bảo đời sống của người dân Hong Kong không bị xáo trộn.

“Nhiều người ở Hong Kong đang nghĩ về tương lai của Một quốc gia hai chế độ sau năm 2047. Tuy nhiên, chúng ta ta cũng nên nghĩ tới một vấn đề khác. Hong Kong sẽ làm gì để nhận lại sự tín nhiệm từ Quốc hội và người dân Trung Quốc ở thời điểm đó”, ông Zhang nói thêm.

Những phát biểu của ông Zhang là lời giải thích đầy đủ, toàn diện nhất từ trước đến nay của Bắc Kinh về lý do muốn ban hành luật an ninh mới cho Hong Kong.

Cảnh sát đối phó với người biểu tình ở Hong Kong (ảnh: SCMP)

Theo ông Zhang, vấn đề quan trọng nhất hiện nay của Hong Kong là về chính trị chứ không phải kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên một quan chức cấp cao từ Bắc Kinh coi chính trị là vấn đề ưu tiên của Hong Kong.

“Vấn đề cấp bách của Hong Kong không phải kinh tế, nhà ở, việc làm. Vấn đề của Hong Kong là chính trị”, ông Zhang tuyên bố.

Bài phát biểu của ông Zhang đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

“Mô hình Một quốc gia hai chế độ không có nghĩa là Bắc Kinh không được phép giải quyết những bất ổn do các thế lực chống phá gây ra, đe dọa đến an ninh đặc khu. Nếu có ai thắc mắc rằng, liệu luật an ninh mới có làm hỏng quyền tự trị của Hong Kong? Tôi sẽ hỏi lại, người đó có hiểu thế nào là Một quốc gia hai chế độ không?

Kế hoạch ban hành luật an ninh mới cho Hong Kong của Bắc Kinh đã vấp phải chỉ trích của Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt quy chế đặc biệt đối với Hong Kong vì “không còn tự trị”.

Một số nước như Nhật, Úc, Canada, Anh cũng bày tỏ quan ngại đối với luật an ninh mới cho Hong Kong.

Nguồn: http://danviet.vn/trung-quoc-neu-dieu-kien-duy-tri-mot-quoc-gia-hai-che-do-o-hong-kong-sau-khi-h...Nguồn: http://danviet.vn/trung-quoc-neu-dieu-kien-duy-tri-mot-quoc-gia-hai-che-do-o-hong-kong-sau-khi-het-han-502020960282562.htm