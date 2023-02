Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị.

Đề xuất được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố vào sáng ngày 24/2, theo phóng viên AP có mặt ở Bắc Kinh. Trung Quốc hối thúc phương Tây ngừng các biện pháp trừng phạt Nga, đảm bảo các biện pháp an toàn cho các cơ sở hạt nhân ở Ukraine, thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và thiết lập các bước đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc sau khi giá lương thực toàn cầu tăng đột biến.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của các cuộc đàm phán, nói rằng "an ninh của một quốc gia không thể đánh đổi bằng an ninh của một quốc gia khác". Trung Quốc cũng phản đối “bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương không phải do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt".

Trung Quốc cũng khẳng định quan điểm rằng các bên "không thể sử dụng vũ khí hạt nhân và một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể được phép xảy ra".

Theo tờ Guardian, các điểm chính trong đề xuất hòa bình mà Trung Quốc đề xuất gồm:

• Tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia

• An ninh của một quốc gia không thể đánh đổi bằng an ninh của một quốc gia khác

• An ninh khu vực không thể được đảm bảo bằng cách củng cố hoặc mở rộng các khối quân sự

• Cần ngừng bắn, ngừng giao tranh để ngăn cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát

• Từng bước thúc đẩy việc hạ nhiệt căng thẳng, xoa dịu tình hình và tiến tới ngừng bắn toàn diện

• Đối thoại và đàm phán là cách khả quan duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine

• Đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân, phản đối tấn công quân sự nhằm vào cơ sở hạt nhân

• Vũ khí hạt nhân không được phép sử dụng và một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể diễn ra

• Ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, tránh mọi cuộc khủng hoảng hạt nhân

• Phản đối việc phát triển, sử dụng vũ khí sinh học và hóa học bởi bất kỳ quốc gia nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào

• Phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương không được hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn

• Cộng đồng quốc tế cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái thiết sau xung đột và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ, đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực này.

Chi tiết đề xuất hòa bình 12 điểm được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trên trang web chính thức của cơ quan này.

Trước khi đề xuất hòa bình của Trung Quốc được công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đây là bước đi quan trọng. "Tôi nghĩ rằng, nhìn chung, thực tế là Trung Quốc đã bắt đầu nói về hòa bình ở Ukraine. Tôi nghĩ điều quan trọng là các bên đều đứng về phía chúng tôi", ông Zelensky phát biểu hôm 23/2. "Tôi muốn gặp phía Trung Quốc", ông Zelensky nói thêm.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/trung-quoc-cong-bo-ke-hoach-hoa-binh-12-die...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/trung-quoc-cong-bo-ke-hoach-hoa-binh-12-diem-nham-cham-dut-xung-dot-o-ukraine-165188.html