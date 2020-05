Tình báo Mỹ xem xét thông tin phòng thí nghiệm Vũ Hán gặp sự cố trước dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 18:30 PM (GMT+7)

Cơ quan tình báo Mỹ đang nghiên cứu một báo cáo về các dữ liệu điện thoại di động, cho rằng có khả năng Viện Virus học Vũ Hán từng gặp sự cố vào tháng 10.2019.

Theo News.com.au, cơ quan tình báo Mỹ quan tâm đến một báo cáo dài 24 trang do Đơn vị Kiểm chứng Tin tức NBC có trụ sở ở London, Anh thu thập. Báo cáo cho thấy không có bất kỳ hoạt động điện thoại di động nào trong khu vực an ninh cao của Viện Virus học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ ngày 7-24.10 năm ngoái.

Khu vực an ninh cao là nơi có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4. Trước đó, điện thoại di động thường xuyên được sử dụng ở khu vực này.

Cơ quan phân tích độc lập này cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy đã xảy ra một "sự cố nguy hiểm", buộc phòng thí nghiệm dừng hoạt động từ ngày 6-11.10 năm ngoái.

Theo báo cáo, các rào chắn đã được dựng trên các con đường gần Viện Virus học Vũ Hán, từ ngày 14-19.10.2019. Phòng thí nghiệm Vũ Hán nằm gần khu chợ hải sản – vùng tâm dịch Covid-19 và gần đây là tâm điểm chỉ trích của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đăng bình luận trên Twitter nói báo cáo về dữ liệu điện thoại di động nói trên là “rất đáng chú ý và cần được xác minh chi tiết”.

Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp bằng chứng trực tiếp về việc viện virus đóng cửa, và cũng không có bất cứ bằng chứng nào về việc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm của viện này.

Toàn cảnh Viện Virus học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Nhiều nhà khoa học hoài nghi, cho rằng lời giải thích có khả năng cao hơn là virus này đã được truyền từ đồng vật sang người trong môi trường buôn bán động vật sống ở Vũ Hán.

Báo cáo dường như cũng chỉ đánh giá dựa trên một mẩu thông tin nhỏ về số lượng điện thoại, vốn không nhiều ở một cơ sở nghiên cứu khoa học quan trọng.

Tài liệu ban đầu còn thiếu chính xác khi cho rằng một hội thảo ở khu vực ít bảo mật hơn của Viện Virus học Vũ Hán vào tháng 11.2019 phải hủy bỏ, nhưng trên thực tế nó vẫn được tổ chức. Phiên bản sau đó của tài liệu bổ sung rằng hội thảo có diễn ra.

Vì lý do đó và những lý do khác, một số quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ về báo cáo, vốn chỉ dựa vào dữ liệu vị trí điện thoại di động do công ty thương mại cung cấp. Một quan chức đã xem báo cáo nói rằng dữ liệu "có vẻ rất yếu và một số kết luận không có ý nghĩa".

Các thông tin chính thức ở Trung Quốc cho đến nay xác nhận virus SARS-CoV-2 bắt đầu lây lan ở thành phố Vũ Hán từ cuối tháng 12.

Hôm 4.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm công bố báo cáo về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 nhưng không nêu thời gian cụ thể. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói rằng "có bằng chứng to lớn" về khả năng virus xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, tuy nhiên hiện ông Pompeo chưa cung cấp thông tin về các "bằng chứng" này.

