Tình báo Mỹ chỉ ra đường bay của khí cầu Trung Quốc, nói về khả năng đi lạc

Quân đội Mỹ thu hồi các mảnh vỡ khí cầu Trung Quốc.

Sau khi khí cầu bay lên bầu trời từ đảo Hải Nam, Trung Quốc, nó bắt đầu hướng ra Thái Bình Dương, theo giới chức Mỹ. Khí cầu lẽ ra tiếp tục đường bay như vậy và có thể tới khu vực đảo Guam của Mỹ - nơi Washington đặt căn cứ quân sự quan trọng.

Tuy nhiên, khí cầu lại bị gió thổi lên hướng bắc, qua không phận Alaska, Canada rồi xâm nhập sâu vào các bang Mỹ. Khí cầu bị bắn hạ hôm 4/2 ở khu vực ngoài khơi bang South Carolina.

Đánh giá mới của giới chức tình báo Mỹ trùng khớp với tuyên bố trước đó của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, rằng khí cầu bay lạc sang Mỹ là "tình huống bất khả kháng".

Tuy vậy, giới chức Mỹ cho rằng, khi khí cầu bay trên bầu trời bang Montana, Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội này để thu thập dữ liệu.

Khí cầu Trung Quốc bay qua nhiều bang ở Mỹ trước khi bị bắn hạ.

Các dữ liệu khí tượng do CNN thu thập, cũng cho thấy có luồng gió mạnh khiến khí cầu bị thổi bay về phía bắc tới Alaska. Thông tin tình báo trên có thể giúp Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng, CNN đánh giá.

"Do tác động bởi gió và khả năng kiểm soát hành trình hạn chế, khí cầu đã bay chệch hướng so với lộ trình đã định", Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/2 cho biết. "Trung Quốc lấy làm tiếc khi khí cầu đi lạc vào lãnh thổ Bắc Mỹ vì lý do bất khả kháng".

Tuy vậy, giới chức Mỹ vẫn giữ quan điểm cho rằng khí cầu Trung Quốc có năng lực do thám. Gần đây, quân đội Mỹ đã trục vớt các mảnh vỡ khí cầu trên biển, phát hiện một số cảm biết và thiết bị thu thập thông tin, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng bác cáo buộc của Mỹ về khí cầu do thám, và nói rằng đây là khí cầu dân sự phục vụ nghiên cứu khí tượng và hoạt động khoa học dân sự khác.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/tinh-bao-my-chi-ra-duong-bay-cua-khi-cau-trung-quoc-noi-ve-kha-nang...Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/tinh-bao-my-chi-ra-duong-bay-cua-khi-cau-trung-quoc-noi-ve-kha-nang-di-lac-c14a22980.html