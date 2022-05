Thêm 3 quốc gia NATO cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển và Phần Lan

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 19:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

3 quốc gia châu Âu, là thành viên của NATO, đã ra tuyên bố chung, cam kết "hỗ trợ Thụy Điển và Phần Lan bằng mọi cách có thể".

Thêm 3 quốc gia NATO đưa ra cam kết an ninh với Thụy Điển và Phần Lan. Ảnh minh họa: NATO

Hãng RT hôm 17/5 đưa tin, 3 quốc gia NATO, gồm Đan Mạch, Iceland và Na Uy, đã gia nhập nhóm các nước cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển và Phần Lan - 2 quốc gia vừa chính thức bắt tay vào quá trình trở thành thành viên của khối quân sự NATO.

Viện dẫn lý do Thụy Điển và Phần Lan "có quyền tự do lựa chọn các thỏa thuận an ninh" với tư cách các quốc gia có chủ quyền, 3 quốc gia NATO đưa ra tuyên bố chung hôm 16/5, nói rằng sẽ bảo vệ Thụy Điển và Phần Lan nếu 2 nước này bị tấn công khi đang trong quá trình nộp đơn gia nhập NATO.

"An ninh của Thụy Điển và Phần Lan là mối quan tâm chung của chúng tôi. Nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành nạn nhân của các hành động gây hấn trên lãnh thổ của họ trong quá trình nộp đơn gia nhập NATO, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể", tuyên bố chung của Đan Mạch, Iceland và Na Uy nêu rõ. 3 quốc gia NATO còn cho biết "sẽ lập tức bắt tay chuẩn bị để các cam kết an ninh này có hiệu lực ngay".

Cam kết của Đan Mạch, Iceland và Na Uy được đưa ra vào ngày mà Thụy Điển chính tức tuyên bố sẽ nộp đơn gia nhập NATO. Trước đó, Phần Lan đã có động thái tương tự. Phần Lan và Thụy Điển nêu ra những lo ngại kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, lập luận rằng động thái đó làm thay đổi cơ bản môi trường an ninh trong khu vực.

Moscow từ lâu đã phản đối việc NATO mở rộng về phía đông, gây ra mối đe dọa trực tiếp tới biên giới Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov gần đây cho biết, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO chắc chắn sẽ làm gia tăng "căng thẳng quân sự" ở Đông Âu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân tới vùng biên giới phía tây của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đưa ra một phản ứng nhẹ nhàng hơn hôm 16/5, tuyên bố rằng Moscow "không có vấn đề gì" với Thụy Điển hoặc Phần Lan, và việc 2 nước này gia nhập NATO "không gây ra mối đe dọa trực tiếp với Nga".

Tuy nhiên, ông Putin nói thêm rằng, nếu NATO mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự sang Thụy Điển và Phần Lan, Moscow chắc chắn sẽ có phản ứng. Mức độ phản ứng "phụ thuộc vào các mối đe dọa mà Nga phải đối mặt".

Trước Đan Mạch, Iceland và Na Uy, 2 quốc gia NATO khác là Mỹ và Anh đã đưa ra cam kết an ninh với Thụy Điển và Phần Lan. Theo RT, tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ và nhất trí của 30 quốc gia thành viên trong khối. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên duy nhất lên tiếng phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Nguồn: http://danviet.vn/them-3-quoc-gia-nato-cam-ket-dam-bao-an-ninh-cho-thuy-dien-va-phan-lan-5020221...Nguồn: http://danviet.vn/them-3-quoc-gia-nato-cam-ket-dam-bao-an-ninh-cho-thuy-dien-va-phan-lan-502022175192920912.htm