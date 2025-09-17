Thái tử Nepal từng thảm sát cả gia đình

Trong các cuộc biểu tình của thế hệ Gen Z ở Nepal tuần qua, một số người đã lên tiếng đòi khôi phục chế độ quân chủ vốn bị bãi bỏ ở quốc gia này từ năm 2008.

Tuy nhiên, lời kêu gọi không nhận được nhiều hưởng ứng, khi các cuộc biểu tình bạo lực khiến người Nepal nhớ đến quá khứ hỗn loạn đầu thập niên 2000, khi cả nước chấn động và tình hình chính trị bất ổn sau vụ thảm sát gần như xóa sổ hoàng gia do thái tử Dipendra gây ra.

Thái tử Dipendra của hoàng gia Nepal. Ảnh: NDTV

Thảm kịch xảy ra vào tối ngày 1/6/2001, khi các thành viên hoàng gia Nepal tổ chức tiệc trong Cung điện Narayanhiti ở thủ đô Kathmandu, nay là một bảo tàng. Thái tử Dipendra, 29 tuổi, có mặt khi bữa tiệc bắt đầu, đề nghị rót đồ uống rồi rời đi. Một lát sau, anh quay lại, mặc quân phục chỉnh tề và mang theo hai khẩu súng AK.

Thái tử Dipendra là con trai cả của Vua Birendra Bir Bikram Shah Dev và Hoàng hậu Aishwarya Rajya Lakshmi Devi Shah, có hai em là Công chúa Shruti và Hoàng tử Nirajan. Vua Birendra, tốt nghiệp Đại học Harvard, được người dân Nepal yêu mến vì những sáng kiến cải cách và phát triển đất nước.

Một phụ tá trong cung điện nhìn thấy Thái tử cầm súng trên cầu thang, nhưng không thấy bất thường vì anh nổi tiếng là người thích sưu tập súng. Bữa tiệc tối hôm đó là sự kiện riêng tư, chỉ dành cho hoàng gia nên không có lính gác bên trong.

"Dipendra chỉ nhìn cha, không nói gì, bóp cò bắn đúng một phát", Ravi Shumshere Rana, chú của Thái tử, kể lại. "Nhà vua đứng sững vài giây sau tiếng súng, rồi gục xuống đất, thốt lên: 'Kay gardeko?' (Con làm gì thế?)".

Nghe thấy tiếng súng, các phụ tá phá cửa kính để giải cứu những người khác. Sau khi nổ súng bắn chết nhiều người trong phòng, Thái tử ra vườn tìm mẹ. "Làm ơn đừng như thế, cứ giết em nếu anh muốn", Hoàng tử Nirajan nói khi đứng chắn trước người mẹ.

Vua Birendra Bir Bikram Shah Dev và Hoàng hậu Aishwarya Rajya Lakshmi Devi Shah. Ảnh: NDTV

Tuy nhiên, Dipendra vẫn nổ súng giết cả hai người. Thấy Vua, Hoàng hậu, Công chúa Shruti, Hoàng tử Nirajan cùng 5 người khác trong hoàng gia bị Thái tử bắn chết, ông Rana gào lên: "Thế là đủ rồi, đưa súng đây".

Tuy nhiên, Thái tử tiếp tục bắn vào người chú ruột, khiến ông bị thương, trước khi tự bắn vào đầu mình.

Theo báo cáo của chính phủ Nepal về vụ thảm sát, Thái tử Dipendra đã say xỉn và phê thuốc sau khi hút "một loại thuốc lá đặc biệt được pha chế từ cần sa và một chất màu đen không rõ tên".

Dipendra được phong làm vua trong tình trạng hôn mê. Vài tiếng sau, anh được tuyên bố đã chết não và qua đời vào ngày 4/6/2001. Chú của Dipendra, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, trở thành vua thứ ba của Nepal trong vòng ba ngày và nắm giữ quyền lực cho đến khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 2008.

Đến tận bây giờ, chưa ai rõ nguyên nhân chính xác khiến Dipendra thảm sát cả gia đình. Một số người cho rằng động cơ của Dipendra bắt nguồn từ việc gia đình phản đối mối quan hệ của anh với Devyani Rana, con gái của một chính trị gia hàng đầu Nepal, hậu duệ của một vị vua Ấn Độ.

Dipendra quen biết Devyani Rana trong thời gian du học tại Anh. Hoàng hậu Aishwarya muốn hai người chấm dứt mối quan hệ, ép con trai kết hôn với một người họ hàng xa. Quan hệ giữa Dipendra và cha mẹ đi tới bờ vực đổ vỡ vào năm 2001, khi báo chí Nepal đưa tin địa vị thừa kế ngai vàng của Thái tử đang bị đe dọa.

"Người dân đang thắc mắc tại sao Thái tử đến tuổi này vẫn chưa kết hôn và liệu tương lai của ngài với tư cách là người thừa kế ngai vàng có bị đe dọa hay không? Đã tới lúc Thái tử nên kết hôn. Người dân Nepal mong muốn lễ cưới sớm được tổ chức theo cách long trọng nhất", báo Nepali Times ngày 27/5/2001 đưa tin.

Thái tử Dipendra (đứng giữa ở hàng thứ hai), bên cạnh là em trai và em gái, phía trước là cha mẹ. Ảnh: NDTV

Một số người nhận định sự kiện này ứng nghiệm với lời tiên tri năm 1769, khi Prithvi Narayan Shah chinh phục ba vương quốc và xưng vua.

Theo truyền thuyết, lúc đang hành quân vào thung lũng Kathmandu, ông gặp một nhà hiền triết và dâng cho ông ta một ít sữa chua. Người này nếm thử rồi đưa phần còn lại cho vua, tuyên bố phần sữa chua này được ban phước.

Không muốn ăn đồ thừa, vua ném xuống đất. Nhà hiền triết mắng vua, nói rằng nếu ông ăn sữa chua thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực, nhưng sữa chua bắn vào 10 ngón chân của vua, báo hiệu triều đại của ông sẽ sụp đổ sau 10 thế hệ. Đối với nhiều người dân Nepal, cái chết của Vua Birendra, người thuộc thế hệ thứ 11 của triều đại Shah, là điều "đã được báo trước".