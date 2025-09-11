Theo trang IFSH Research Report, vào thập niên 1950, Trung Quốc đứng trước tham vọng xây dựng sức mạnh quân sự trong một thế giới đầy biến động. Hợp tác với Liên Xô mở ra chương đầu tiên cho chương trình tên lửa của Bắc Kinh.

Từ năm 1956, Liên Xô chuyển giao hai tên lửa R-1 cùng tài liệu kỹ thuật và chuyên gia tới Trung Quốc. Đến năm 1957, tên lửa R-2 tiên tiến hơn tiếp tục được cung cấp cho Bắc Kinh, kèm theo việc đào tạo kỹ sư Trung Quốc tại Viện Hàng không Moscow.

Những ngày tháng đó, các nhà khoa học trẻ của Trung Quốc nghiên cứu và đặt câu hỏi về các mẫu tên lửa tiên tiến như R-5 và R-12, làm nền móng cho Dự án 1059. Kết quả là họ có chuyến bay thành công của tên lửa DF-1 (tên lửa đầu tiên của Trung Quốc, một bản sao cải tiến của R-2 với tầm bắn và tải trọng vượt trội) vào năm 1960.

Nhưng cũng trong năm đó, mối quan hệ Xô - Trung không còn được như trước do tranh chấp ở biên giới, theo trang Astronautics Now. Liên Xô đột ngột rút toàn bộ chuyên gia, để lại khoảng trống công nghệ khổng lồ ở Trung Quốc.

Giữa lằn ranh của sự phụ thuộc, chương trình DF-5 ra đời năm 1965 với “Kế hoạch 8 năm phát triển công nghệ tên lửa”. Dưới sự dẫn dắt của Qian Xuesen, nhà khoa học từng bị Mỹ cáo buộc gián điệp và trở về Trung Quốc năm 1955, đội ngũ kỹ sư Trung Quốc vượt qua vô vàn thách thức: Từ làm chủ động cơ nhiên liệu lỏng đến phát triển hệ thống dẫn đường quán tính.

Năm 1971, DF-5 thử nghiệm lần đầu, và đến ngày 18/5/1980, vụ phóng thử thành công, tên lửa lao xuống Thái Bình Dương, đánh dấu sự ra đời ICBM đầu tiên của Trung Quốc với tầm bắn 12.000-15.000 km (vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ, châu Âu).

Từ đây, DF-5 không ngừng tiến hóa, theo Global Times. Các biến thể DF-5A (1983) nâng tầm bắn lên hơn 15.000 km, DF-5B (2015) tích hợp 3-12 đầu đạn tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), và DF-5C – ra mắt lần đầu tại lễ duyệt binh 3/9/2025 – được xem là phiên bản mạnh nhất với tầm bắn vượt 20.000 km và khả năng mang 10-12 đầu đạn MIRV.