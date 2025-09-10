Tên lửa liên lục địa DF-61 Trung Quốc: Bước nhảy vọt nhắm đến điểm yếu hạt nhân Mỹ

Theo truyền thông Trung Quốc, câu chuyện liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 bắt đầu từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: Tại sao Trung Quốc lại bỏ qua cái tên DF-51 để nhảy thẳng từ DF-41 lên DF-61? Câu trả lời nằm ở “bóng ma” của một dự án vũ khí đã biến mất trong lịch sử, Đông Phong-6 (DF-6).

Theo trang tin QQ News của Trung Quốc, trong những năm Chiến tranh Lạnh, Bắc Kinh từng âm thầm nghiên cứu DF-6, một tên lửa đặc biệt, không chỉ là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thông thường mà còn là tên lửa FOBS (hệ thống tấn công quỹ đạo một phần hay tên lửa “giả vệ tinh” – bay lên quỹ đạo rồi bất ngờ lao xuống tấn công mục tiêu từ hướng không ngờ tới).

Ý tưởng khi đó mang tính cách mạng: Thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống, DF-6 sẽ có thể lượn một vòng quanh Trái đất rồi lao xuống bất kỳ mục tiêu nào từ những góc độ không ngờ tới. Điều đó đồng nghĩa, đối phương sẽ không bao giờ biết đòn tấn công đến từ hướng nào. Nhưng vì khó khăn công nghệ quá lớn, dự án phát triển DF-6 buộc phải hủy bỏ, để lại khoảng trống trong hệ thống số hiệu.

Hơn nửa thế kỷ sau, sự xuất hiện của DF-61 trong duyệt binh 2025 được xem là sự tiếp nối ước mơ dang dở của DF-6. Không còn đơn thuần là thế hệ kế tiếp của DF-41, DF-61 được định vị ở “tầng chiến lược thứ 6”, vượt lên trên các ICBM thông thường như DF-5 hay DF-41. Theo trang QQ News, nói cách khác, đây là loại “tên lửa siêu liên lục địa” – thứ vũ khí có khả năng phá vỡ giới hạn cũ, thậm chí tấn công từ ngoài quỹ đạo nếu cần thiết.

Sự ra đời của DF-61 cũng phản ánh bối cảnh đặc biệt: Trung Quốc trong 5 năm qua đã tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân (từ khoảng 300 đầu đạn năm 2020 lên hơn 600 năm 2025) và dự kiến vượt 1.000 vào năm 2030, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Khi số lượng và chất lượng cùng gia tăng, việc ra mắt DF-61 trở thành một thông điệp mạnh mẽ: Bắc Kinh không chỉ bắt kịp, mà còn muốn bứt lên trước trong cuộc đua hạt nhân thế kỷ 21.