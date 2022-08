Tây Ban Nha thông qua luật về quan hệ tình dục đồng thuận

Chủ Nhật, ngày 28/08/2022 17:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quốc hội Tây Ban Nha mới đây đã thông qua luật về việc quan hệ tình dục đồng thuận, được gọi là "Only yes means yes".

Đạo luật "Only yes means yes", coi đồng thuận là yếu tố quyết định để xem xét liệu một hành vi có phải tấn công tình dục hay không, đã được thông qua ở Quốc hội Tây Ban Nha với 205 phiếu thuận, 141 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Trong đó, những ghị sĩ từ đảng Nhân dân bảo thủ và đảng cực hữu Vox đã bỏ phiếu phản đối thông qua đạo luật này.

Lên tiếng sau khi đạo luật được thông qua, bà Irene Montero, bộ trưởng bình đẳng nhận xét: "Đây là một ngày chiến thắng sau nhiều năm đấu tranh. Từ giờ trở đi không có người phụ nữ nào phải chứng minh rằng họ đã bị tấn công hoặc đe doạ, ép buộc trong các vụ việc như vậy nữa".

Theo luật mới, quan hệ tình dục đồng thuận phải được khẳng định chứ không thể coi là mặc định trong im lặng.

Đạo luật "Only yes means yes" được đưa ra sau vụ 5 người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi trong lễ hội chạy bò năm 2016 ở Pamplona (Tây Ban Nha). Tại toà án, người ta lập luận rằng việc cô gái nằm im nhắm mắt, không kháng cự là bằng chứng cho thấy cô đồng thuận quan hệ tình dục.

Nhiều người tụ tập bên ngoài Toà án Tây Ban Nha sau khi 5 người đàn ông bị kết án tội cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi. Ảnh: Reuters

Do đó, thẩm phán chỉ kết án những người đàn ông này với tội danh đánh cắp điện thoại di động của nạn nhân. Họ bị kết án 9 năm tù giam cho một tội danh nhẹ hơn tội lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối của dư luận, tội danh đã được sửa thành tội hiếp dâm và bản án tăng lên 15 năm.

Ba tháng sau vụ việc, dư luận Tây Ban Nha tiếp tục sục sôi khi một nữ sinh 14 tuổi uống rượu, dùng chất kích thích tới mức bất tỉnh và bị 5 thanh niên 18-21 tuổi giở trò đồi bại tại một nhà máy bỏ hoang ở thị trấn Manresa. Tại tòa, công tố viên đề nghị kết án các bị cáo về tội cưỡng hiếp song không được chấp thuận. Tòa án khi ấy cho rằng nạn nhân đang bất tỉnh nên không có khả năng đồng ý hoặc phản đối.

Luật mới được thông qua đã xóa bỏ sự phân biệt giữa lạm dụng tình dục và xâm hại tình dục (hiếp dâm) bằng cách tuyên bố rõ ràng rằng sự đồng thuận là yếu tố quyết định để xác định một hành vi. Sự thụ động và im lặng sẽ không được coi là đồng thuận nữa.

Luật quy định: "Sự đồng ý chỉ có thể được coi là sự đồng ý khi nó đã được thể hiện một cách tự do thông qua các hành động, phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện rõ ràng mong muốn của người đó".

Luật này đã được thượng viện thông qua vào đầu năm nay sau một thời gian bị trì hoãn bởi một sửa đổi đối với từ ngữ của đạo luật.

Mẹ của nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp năm 2016 chia sẻ: "Đạo luật này là kết quả của sự dũng cảm, kiên trì và phẩm giá của một cô gái, người biết mình muốn sống như thế nào mà không bị phán xét bởi bất kỳ ai, và người đã quyết định đi trước để chúng tôi tất cả đều nhận thức được con đường khốn khổ mà quá nhiều nạn nhân đã phải trải qua. Đây là điều mà tất cả chúng ta phải cùng nhau thay đổi".

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tay-ban-nha-thong-qua-luat-ve-quan-he-tinh-duc-dong-...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tay-ban-nha-thong-qua-luat-ve-quan-he-tinh-duc-dong-thuan-a549085.html