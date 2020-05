Tài liệu của CIA nhận định về quan hệ Trung Quốc - WHO trong dịch Covid-19

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) tin rằng Trung Quốc đã gây sức ép để yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chậm đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch Covid-19, theo tiết lộ trên báo Mỹ.

Tổng giám đốc WHO Tedros (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm 28.1.

Thông tin trên được báo Mỹ Newsweek đăng tải đầu tiên dựa trên tài liệu của CIA mang tên: “U.N.-China: WHO Mindful But Not Beholden to China” (tạm dịch: Liên Hợp Quốc-Trung Quốc: WHO lưu tâm nhưng không làm theo Trung Quốc). Hai quan chức tình báo Mỹ giấu tên đã xác thực nội dung trong tài liệu trên tờ Newsweek.

Theo đó, tài liệu của CIA cho rằng Trung Quốc gây sức ép sẽ ngừng hợp tác điều tra về virus Corona chủng mới với WHO nếu tổ chức này tuyên bố dịch do virus này gây ra là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Đây là lần thứ hai có một cơ quan tình báo phương Tây nghiêng về khả năng Trung Quốc có tác động nhằm khiến WHO đánh giá thấp và chậm công bố đại dịch Covid-19.

Trước đó, báo Đức Der Spiegel đăng tải thông tin tương tự, dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Đức (BND), cho rằng lãnh đạo Trung Quốc gây sức ép lên Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một cuộc điện đàm hôm 21.1.

WHO đã lên tiếng khẳng định ông Tedros không có cuộc điện đàm nào với ông Tập trong ngày 21.1, mà chỉ có cuộc gặp trực tiếp vào ngày 28.1 ở Bắc Kinh.

Hai ngày sau, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch Covid-19. Trong sự kiện này, WHO cho rằng không nên đổ lỗi cho Trung Quốc, đồng thời khen ngợi cách Trung Quốc đối phó dịch bệnh ở giai đoạn đầu.

Về nội dung mà Newsweek đăng tải, đại diện WHO nói: “Chúng tôi không bình luận về những trao đổi cụ thể giữa WHO và các nước thành viên, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng trong suốt đại dịch, WHO luôn hành động kịp thời, dựa trên những bằng chứng xác đáng để bảo vệ mọi người ở khắp mọi nơi”.

“Các khuyến cáo của WHO dựa trên cơ sở khoa học, y tế, bằng chứng và các dữ liệu, lời tư vấn của các chuyên gia độc lập”, WHO khẳng định.

WHO từ chối trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc có tác động để trì hoãn cảnh báo toàn cầu về dịch Covid-19 hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo vài tuần qua thường đưa ra tuyên bố về khả năng Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19. Ông Trump khẳng định sẽ công bố báo cáo điều tra về nguồn gốc Covid-19 nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng "có bằng chứng to lớn" nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc, nhưng đến nay ông chưa đưa ra thông tin cụ thể.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-lieu-cua-cia-nhan-dinh-ve-quan-he-trung-quoc-who-trong-dich-covid-19-50202...Nguồn: http://danviet.vn/tai-lieu-cua-cia-nhan-dinh-ve-quan-he-trung-quoc-who-trong-dich-covid-19-502020135165815238.htm