Siêu tàu khổng lồ mắc cạn ở kênh đào Suez: Từng gây họa năm 2019

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 13:00 PM (GMT+7)

Tàu chở hàng trọng tải 200.000 tấn mang tên MV Ever Given đang là tâm điểm chú ý của dư luận thế giới vì chắn ngang tuyến đường hàng hải quan trọng với giá trị hàng hoá di chuyển qua lại lên tới 400 triệu USD mỗi giờ.

Tàu MV Ever Given đã được giải thoát vào sáng ngày 29.3.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên con tàu khổng lồ gây hoạ. Năm 2019, tàu đâm mạnh vào một chiếc phà ở Đức, theo Business Insider.

Chiếc phà khi đó may mắn không chở khách, bị hư hại đáng kể sau cú va chạm. Người lái phà bị thương.

Tàu MV Ever Given khi đó đang đi xuôi dòng trên sông Elbe, gần Hamburg thì đâm vào chiếc phà. Thuyền trưởng không cho tàu dừng lại mà tiếp tục di chuyển vì không muốn phải dừng khẩn cấp tại một trong những tuyến đường thuỷ có đông tàu thuyền qua lại.

Nhà chức trách Đức khi đó đã mở cuộc điều tra hình sự. Cuộc điều tra xác định thuyền trưởng tàu MV Ever Given không có lỗi vì gió mạnh khiến con tàu mất kiểm soát, theo Business Insider.

Đáng chú ý, gió mạnh cũng là nguyên nhân khiến tàu MV Ever Given đâm vào bờ, nằm chắn ngang đoạn hẹp ở kênh đào Suez.

Con tàu dài 400 mét mắc kẹt ở cả đầu và đuôi từ ngày 23.3. Đến ngày 28.3, tàu đã dịch chuyển được một chút, nhưng vẫn chưa thoát ra được.

Giới chức Ai Cập ban đầu nói gió mạnh và bão cát có thể là nguyên nhân khiến con tàu gặp tai nạn. Nhưng đến ngày 27.3, nhà chức trách không loại trừ khả năng sự cố xảy ra do “yếu tố con người”.

Tàu MV Ever Given do một công ty vận tải tên Evergreen ở Đài Loan vận hành. Chủ tàu là một công ty ở Nhật Bản.

Không rõ thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu có liên quan đến sự cố năm 2019 hay không. Theo báo Mỹ, việc một trong những tàu chở hàng lớn nhất thế giới như Ever Given gặp sự cố 2 lần trong gần 2 năm là điều bất thường.

Trong trường hợp xấu nhất, một phần trong số 18.000 container trên tàu sẽ phải được bốc dỡ để hạ tải trọng, giúp tàu có thể dễ dàng thoát khỏi khu vực mắc cạn.

Nguồn: http://danviet.vn/sieu-tau-khong-lo-mac-can-o-kenh-dao-suez-tung-gay-hoa-nam-2019-50202129312591...Nguồn: http://danviet.vn/sieu-tau-khong-lo-mac-can-o-kenh-dao-suez-tung-gay-hoa-nam-2019-50202129312591917.htm