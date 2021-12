Siêu âm ổ bụng người phụ nữ, bác sĩ sốc khi thấy điều gây kinh ngạc

Là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, Michael Narvey tưởng rằng mình đã chứng kiến đủ mọi điều kỳ lạ nhất trong y học, nhưng khi cầm trên tay kết quả siêu âm bụng của sản phụ này, ông nhận ra mình đã sai.

Mang thai trong gan khiến sức khỏe của sản phụ gặp nguy hiểm rất lớn, theo bác sĩ Michael Narvey (ảnh: Mirror)

Trường hợp mang thai “cực kỳ hy hữu” trên được phát hiện bởi Michael Narvey – bác sĩ nhi khoa tại Viện Nghiên cứu Bệnh viện Nhi Manitoba (Candana).

“Tôi tưởng mình đã nhìn thấy mọi thứ trên đời nhưng không. Một phụ nữ 33 tuổi đã 49 ngày bị trễ kỳ kinh nguyệt, kết quả siêu âm cho thấy trong gan cô ấy có một thai nhi. Cô ấy mang thai ngoài tử cung nhưng lại ở trong gan. Chưa bao giờ tôi hay các đồng nghiệp chứng kiến tình huống tương tự”, bác sĩ Michael Narvey cho hay.

Các bác sĩ hiện vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân khiến sản phụ trên mang thai trong gan. Thông thường, trứng sau khi được thụ tinh sẽ di chuyển đến tử cung thay vì các vị trí khác. Theo phỏng đoán của bác sĩ Michael Narvey, việc phôi thai rơi ra khỏi ống dẫn trứng trên đường đến tử cung và bám vào gan của mẹ là nguyên nhân của tình trạng kỳ lạ trên.

Theo bác sĩ Michael Narvey, sản phụ người Canada sẽ khó có thể giữ lại thai nhi vì nằm ở vị trí nguy hiểm.

Năm 2012, một kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Emergencies Trauma and Shock tiết lộ về trường hợp sản phụ trẻ có bào thai 18 tuần tuổi dính liền với gan. Do gặp biến chứng trong quá trình phẫu thuật lấy thai nhi, sản phụ này đã không may tử vong.

Theo Mirror, thế giới từng ghi nhận 14 trường hợp mang thai trên gan. Trong đó, chỉ có 4 ca là thai nhi sống sót sau phẫu thuật. Năm 2003, sản phụ tên Ncise Cwayita ở Nam Phi sinh được một bé gái tên Nhlahla nặng 2,8 kg, hoàn toàn khỏe mạnh dù thai nhi dính liền với gan. Bé gái được đặt tên là Nhlahla với ý nghĩa là “may mắn”.

Chia sẻ về trường hợp hy hữu thai nhi nằm trong gan của bác sĩ Michael Narvey thu hút hơn 3 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người nói rằng họ “bị sốc” vì câu chuyện quá khó tin.

“Tôi không thể tin nổi. Làm sao trứng sau khi đã thụ tinh lại có thể di chuyển đến gan?”, một người phụ nữ bình luận.

Theo bác sĩ Michael Narvey, mang thai trong ổ bụng là trường hợp mang thai ngoài tử cung hiếm gặp. Ước tính, tình trạng này chỉ chiếm 1,4% trong tổng số các ca mang thai ngoài tử cung. Trường hợp thai nằm ở bụng trên hoặc gan lại càng hiếm hơn.

