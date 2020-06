Sau Covid-19, Trung Quốc lại có nguy cơ bùng phát dịch cúm mới lây từ lợn sang người

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 21:00 PM (GMT+7)

Một chủng virus cúm mới có nguy cơ bùng phát thành đại dịch mới được các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện.

Trung Quốc mới phát hiện chủng virus mới từ lợn có nguy cơ bùng phát thành đại dịch (Ảnh: SOPA)

Chủng virus này, có tên gọi G4 EA H1N1, ký sinh trong loài lợn nhưng có thể lây nhiễm sang người, các nhà khoa học cho biết trong nghiên cứu.

Và vì đây là một chủng virus mới, con người có rất ít hoặc không khả năng miễn dịch với nó, nên loại virus này cần được theo dõi chặt chẽ.

Một trong những tác giả của nghiên cứu về virus G4 EA H1N1 cho biết "chúng ta không được phớt lờ" những phát hiện này.

Giáo sư Kin-Chow Chang tại Đại học Nottingham, Anh, cho biết với BBC: "Hiện tại, chúng ta vẫn đang bị phân tâm bởi virus SARS-CoV-2 và những thứ tương tự. Nhưng chúng ta cũng không được phớt lờ những chủng virus mới có độ nguy hiểm tiềm tàng."

Bài nghiên cứu có đoạn viết: "Chủng virus G4 (mà virus mới này là một trong số đó) có tất cả các dấu hiệu cần thiết để bùng phát thành đại dịch. Điều đáng lo ngại là những hộ chăn nuôi lợn đều có nguy cơ phơi nhiễm cao đối với virus G4."

Lần gần nhất một chủng virus cúm từ lợn biến thành đại dịch chính là đại dịch H1N1 vào năm 2009, khiến hơn 575.000 người thiệt mạng ngay trong năm đầu tiên bùng phát.

Theo các nhà khoa học, loại virus mới này nhìn chung có cấu tạo tương tự như loại virus H1N1 gây ra đại dịch vào năm 2009, nhưng có một số khác biệt quan trọng.

Viết trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science, các nhà nghiên cứu cho biết virus G4 EA H1N1 dù chưa gây tác động đủ lớn, nhưng đã có các bằng chứng cho thấy công nhân trong các lò mổ và những người làm các công việc có tiếp xúc với lợn tại Trung Quốc đã nhiễm virus này.

Những loại vaccine phòng cúm đang được sử dụng hiện nay dù không có tác dụng bảo vệ khỏi virus G4 EA H1N1, nhưng vẫn có thể được xem xét sử dụng. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn khuyến cáo các biện pháp kiểm soát ổ dịch và điều tra chặt chẽ dân số địa phương nên được áp dụng một cách nhanh chóng.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-covid-19-trung-quoc-lai-co-nguy-co-bung-phat-dich-cum-moi-lay-tu-lon-sang-...Nguồn: http://danviet.vn/sau-covid-19-trung-quoc-lai-co-nguy-co-bung-phat-dich-cum-moi-lay-tu-lon-sang-nguoi-50202030620581584.htm