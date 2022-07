Quốc gia láng giềng đề nghị Đức duy trì 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng

Hà Lan và Đức đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do Nga có thể đột ngột cắt nguồn cung khí đốt bất cứ lúc nào, liên quan đến căng thẳng vì cuộc xung đột ở Ukraine

Nhà máy điện hạt nhân ở Lingen, Đức.

Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Hà Lan, Rob Jetten ngày 6.7 nói ông đã đề nghị Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck về việc Berlin tiếp tục duy trì hoạt động ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng.

Đức đã ngừng hoạt động 3 trong số 6 nhà máy điện hạt nhân của nước này vào năm ngoái và dự kiến sẽ đóng nốt 3 nhà máy còn lại vào cuối năm nay.

Điều này nằm trong kế hoạch dài hạn của Đức nhằm giúp quốc gia an toàn hơn và tránh chất thải phóng xạ. Tuy nhiên, Đức và Hà Lan đang đối mặt khủng hoảng năng lượng do khí đốt nhập khẩu từ Nga giảm vì nhiều lý do và thúc đẩy năng lượng tái tạo chưa đạt kết quả như kì vọng.

Hà Lan sẽ ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga trong năm nay và buộc phải trông cậy vào quốc gia láng giềng là Đức.

“Tôi vừa mới đề nghị Đức tiếp tục duy trì 3 nhà máy điện hạt nhân”, ông Jetten nói, theo Bloomberg. “Tuy nhiên, họ đã có bước chuẩn bị để đóng cửa nhà máy, có lẽ không còn đủ nhiên liệu hạt nhân để nhà máy tiếp tục hoạt động thêm”.

3 công ty vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân của Đức cũng bác bỏ khả năng kéo dài thời gian vận hành các cơ sở, dù một số chính trị gia Đức ủng hộ ý tưởng này.

Hôm 4.7, Ủy viên Thị trường nội khối Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton đã lên tiếng kêu gọi Đức duy trì vận hành các nhà máy điện hạt nhân thêm một thời gian nữa, trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung năng lượng hiện nay.

Theo ông Breton, việc duy trì hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân tại Đức là vì lợi ích của cả châu Âu, trong bối cảnh Nga đã cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp khí đốt cho khu vực này.

HIện tại, sản lượng công nghiệp của Đức đã sụt giảm nghiêm trọng. Berlin cũng ghi nhận thâm hụt thương mại vào tháng 5, lần đầu tiên sau 30 năm. Một số thành phố Đức đã áp dụng quy định phân bổ nước nóng theo thời gian. Báo Bild của Đức cảnh báo “một cuộc khủng hoảng khí đốt khổng lồ” có thể xày ra trong mùa đông năm nay.

