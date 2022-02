Phong tục mặc đồ lót đỏ cầu may ngày đầu năm tại Trung Quốc

Người Trung Quốc có tập tục mặc đồ lót đỏ dịp Tết Nguyên đán để cầu may mắn cho cả năm sắp tới.

Trong văn hóa Trung Quốc, đỏ, đen và trắng là ba màu sắc chủ đạo. Trong đó, màu đỏ tượng trưng cho sức sống và những khía cạnh tích cực, sinh khí, hạnh phúc, giàu có, may mắn và thành công.

Chính vì vậy, người Trung Quốc có thói quen sử dụng vật dụng có màu đỏ trong những dịp quan trọng như sinh nhật, thương thảo chuyện làm ăn, cho tới để có thêm vận may khi chơi mạt chược.

Màu đỏ cũng không thể thiếu trong dịp lễ tết lớn nhất và quan trọng nhất trong năm với người Trung Quốc là Tết Nguyên đán. Và người Trung Quốc, không phân biệt già trẻ gái trai đều có tập tục mặc đồ lót đỏ vào dịp này để cầu may mắn dồi dào trong cả năm sắp tới.

Người Trung Quốc có tập tục mặc đồ lót đỏ dịp Tết Nguyên đán để cầu may mắn.

Cứ mỗi dịp Tết đến, các cửa hàng bán quần áo tại Trung Quốc lại trưng bày đủ loại đồ lót màu đỏ cho cả nam giới và nữ giới. Những loại đồ lót này thường được in các ký tự/chữ Trung Quốc mang ý nghĩa may mắn hoặc in những biểu tượng tượng trưng cho may mắn.

Ngày nay, người dân Trung Quốc còn có nhiều lựa chọn trang phục màu đỏ khác để “diện” dịp Tết Nguyên đán như bộ vest màu đỏ, cà vạt đỏ, vòng tay, khăn tay hay thậm chí là sơn móng tay màu đỏ.

Xét về kích cỡ, người Trung Quốc tin rằng đồ lót màu đỏ có kích thước càng lớn thì càng tốt, bởi càng nhiều vải đỏ đồng nghĩa với càng nhiều may mắn.

