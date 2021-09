Phe phản kháng tuyên bố tiệu diệt 600 tay súng Taliban ở Panjshir

Sếp tình báo Pakistan bất ngờ đến Kabul Giữa lúc giao tranh đang diễn ra ác liệt, tạp chí India Today cho biết lãnh đạo Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) Faiz Hameed đã đến thủ đô Kabul theo lời mời của Taliban. Hiện vẫn chưa rõ mục tiêu của chuyến thăm này nhưng một vài nguồn thạo tin khẳng định phái đoàn Pakistan, do ông Hameed dẫn đầu, sẽ thảo luận tương lai các mối quan hệ an ninh, kinh tế và thương mại giữa Pakistan và Afghanistan do Taliban nắm quyền. Lãnh đạo Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) Faiz Hameed. Ảnh: India Today