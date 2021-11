Phát hiện gây sốc tại thảm kịch giẫm đạp ở lễ hội âm nhạc Mỹ

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 16:08 PM (GMT+7)

Cảnh sát Mỹ cung cấp thông tin quan trọng trong thảm kịch giẫm đạp ở lễ hội âm nhạc Mỹ khiến 8 người chết và hàng trăm người bị thương.

Lễ hội âm nhạc ở Mỹ biến thành thảm kịch với 8 người chết.

Trả lời họp báo ngày 6.11, cảnh sát trưởng thành phố Houston, Troy Finner nói lễ hội âm nhạc dẫn đến thương vong còn hỗn loạn hơn nhiều so với dự đoán.

Ít nhất một nhân viên an ninh bị tiêm ma túy ở vùng cổ mà không hề hay biết. Nhân viên này có thể bị tiêm ma túy khi cố gắng khống chế một người quá khích.

Nhân viên an ninh này bất tỉnh không lâu sau đó, được các nhân viên y tế dùng thuốc giải độc Narcan. Đây là loại thuốc giúp cứu sống người bị ngộ độc ma túy fentanyl.

“Khi tiêm thuốc cứu sống nhân viên an ninh, các nhân viên y tế phát hiện mũi kim đâm ở vùng cổ nạn nhân từ trước”, cảnh sát cho biết. “Có thể còn nhiều người khác bị tiêm ma túy như vậy”.

Lễ hội âm nhạc Astroworld được tổ chức ở thành phố Houston, bang Texas với hơn 50.000 người tham gia. Hơn 1.000 nhân viên an ninh được thuê để làm nhiệm vụ trong sự kiện.

Cảnh sát Finner khẳng định cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Khoảng 25 người đã bị bắt giữ, đa số do xâm nhập bất hợp pháp. Một người bị bắt do mang theo cần sa trong người, một người còn lại có dấu hiệu say xỉn.

Tính đến ngày 7.11, có 8 nạn nhân tử vong trong thảm kịch giẫm đạp. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 14-27, cảnh sát cho biết. Khảng 300 người khác được sơ cứu với các vết thương khác nhau.

Theo cảnh sát thành phố Houston, một số người dường như đã đồng thời bị "ngừng tim hoặc gặp phải một số loại bệnh lý”.

Rapper Travis Scott bị chỉ trích vì vẫn tiếp tục trình diễn thêm 30 phút, dù nhiều khán giả đã yêu cầu ngừng lại vì có nhiều người bị giẫm đạp bất tỉnh.

Scott sau đó đăng thông điệp nói rằng mình rất đau lòng vì những gì xảy ra khiến nhiều người chết và bị thương.

Nguồn: http://danviet.vn/phat-hien-gay-soc-tai-tham-kich-giam-dap-o-le-hoi-am-nhac-my-5020217111682356....Nguồn: http://danviet.vn/phat-hien-gay-soc-tai-tham-kich-giam-dap-o-le-hoi-am-nhac-my-5020217111682356.htm